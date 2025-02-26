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香港地產

YOHO WEST PARKSIDE 突擊推105伙 折實均呎1.08萬與1期首推相若 明起收票

【明報專訊】《財政預算案》今日出台，多個新盤傾巢而出；嘉里（0683）元朗朗天峰周六（3月1日）次輪銷售開賣121伙前，新地（0016）與港鐵（0066）合作、樓花期長約19個月的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，突擊上載樓書、向傳媒開放示範單位、兼開價，以折實均呎10,868元首推105伙，貼近2023年底、同系第1期首推折實均呎10,888元，明日起收票，最快下周開售。

YOHO WEST PARKSIDE提供525伙，剛獲批預售樓花，新地就急不及待推售，是自去年9月，英皇（0163） 跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，於一日內公布樓書及開價後，再有新盤「一條龍」上載樓書兼開價。新地副董事總經理雷霆指出，是次開價具「超級性價比」，預料未來數月一手交投將暢旺。

新地雷霆：未來數月一手交投暢旺

新地是次只提供建築期付款法，總折扣5%，但買家如180天內完成交易，可獲樓價4%回贈；首推105伙價單定價331萬至1141萬餘元，計及上述折扣及回贈後，整批折實均呎10,868元，1房折實價302.46萬元起；最低呎價則為一伙實用411方呎兩房戶，折實價約397.4萬元、折價呎價9670元。

首推單位涵蓋14伙1房戶、65伙兩房戶、26伙3房戶；今批有17伙、即約16%單位的折實呎價，低於1萬元。

入場單位1房折實302.46萬

可留意的是，雖然是次首推折實均呎與1期YOHO WEST相若，但YOHO WEST有提供即供付款，最高直減折扣為13.5%，而建築期付款折扣率7.5%，部分單位獲1萬元折扣，另於180日完成交易獲樓價3%回贈。另YOHO WEST首批單位樓層涵蓋3樓至逾40樓，而YOHO WEST PARKSIDE則集中推出5樓至約30樓的中層單位（兩期數最高樓層為46樓）。

翻查資料，新地2015年2月奪得輕鐵天榮站項目發展權後，於2023年底開售YOHO WEST，迄今累售逾1200伙，套現約65億元。

滙都周六賣125伙 上然上載樓書

另泛海（0129）洪水橋滙都I，加推125伙應戰、本周六發售，意味當日將與朗天峰正面交鋒。另萬科香港大埔馬窩路上然，上載項目第一期樓書涉403伙，單位實用214至961方呎，涵蓋開放式至4房戶，並設連平台及天台特色戶，主打的1房及兩房標準戶共292伙，合共佔今期單位總數逾七成。 

學者：發展商搶攻市場加快套現

香港都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗認為，部分發展商或參考去年「撤辣」後的樓市表現，推算今年特區政府若再有新提振樓市措施出台，雖然對剌激樓市的作用或屬短暫，但發展商仍想借短期利好樓市的效應，搶先「食糊」，以求加快套現等。

明報記者

[香港地產]

相關字詞﹕滙都 新地 YOHO WEST PARKSIDE 新盤

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