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經濟
2025年2月25日星期二
股市最前線
阿里：3年斥3800億建AI與雲硬件 大摩籲增持 調高目標價至175元
科網回吐累港股跌136點 北水續百億淨買
證監倡無紙化3類收費設上限 USI戶口限50元
新世界盈警 股價逆市升近7%
匯豐：中國今年GDP目標4.5%至5%
中電全年多賺76％勝預期 增派息 澳洲業務扭虧不再投入新資金 擬拓越南
數據中心供電增9％ 研配合北都AI需要
蜜雪孖展破萬億 挑戰第二大「凍資王」
積金局促受託人加強ESG基金披露
南豐作坊助伙伴推永續發展 拓紡織科技農業食品科技 盼減環境損害
蘋果擬美投資3.9萬億拓AI 欲增聘2萬人 庫克晤特朗普後公布
Tesla進軍印度前 當地據指限充電投資
星展將裁4000臨時員工 用AI取代
張兆聰：同程市值較攜程細 易炒起
港元7日定存高息見6.8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：聯想受惠AI熱 收入增長可觀
梁天卓：單親小孩人力資本發展面臨挑戰
周家俊：如何用逆向思維創造千億品牌帝國？（二之一）
薛偉傑：Tesla早期投資者警告：四因素或累今年股價腰斬
技術取勝：敏實先在20元樓上整固
劉思明：追落後行情難持續 寧候AI股調整低吸
周顯：的士回報倘高 車主為何抗議
湯文亮：政府應考慮減印花稅
何民傑：港應對極端天氣宜未雨綢繆
YOHO WEST PARKSIDE批預售 涉525伙 最快本周開價 朗天峰周六次輪賣121伙
Blue Coast II加推62伙 個別料加價約5%
用家無睇樓1180萬購名城連約戶
林子峰放售六合街地盤 市值3億
新地洗衣街批建最高56層商廈 涉151萬呎
港元7日定存高息見6.8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見6.8厘，為南商客戶以兌換資金開立「倍高息定期存款」之優惠年利率
（請看附圖）
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阿里：3年斥3800億建AI與雲硬件 大摩籲增持 調高目標價至175元
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