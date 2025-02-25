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Tesla進軍印度前 當地據指限充電投資

【明報專訊】Tesla（特斯拉）（美：TSLA）準備進軍印度市場之際，路透社接觸到的印度政府文件草案顯示，雖然印度官員準備下調汽車進口稅以吸引外國電動車廠進駐，卻為車廠的充電設施投資額設限，多出的充電設施投資將不獲稅務優惠，恐導致吸引外資的效果成疑。

多出投資不獲稅務優惠

印度去年宣布一項旨在推動電動車發展的政策，允許Tesla等外國電動車製造商以15%關稅向印度輸入汽車，較目前的100%關稅大幅下調，前提是外國車廠至少要投資5億美元在印度建廠。不過根據印度政府最新的草案內容，該政策將規定汽車製造商只能將電動汽車投資總額的5%，計入充電基礎設施建設，否則將不符合減稅資格。業界人士指出，此稅務計劃是由於印度政府希望車廠優先設廠，盡快打造完整的電動車供應鏈，充電基礎設施並非首要。

不過印度電動車市場才剛起步，目前缺乏快速充電設施，影響到印度消費者購買電動車的意欲，潛在的稅務措施可能妨礙車廠向印度投資的意願。此外，承諾在印度生產的車廠，還需在營運的第四年年底前，達到5.77億美元的最低營業額，並在第5年達到8.66億美元，才有資格享受每年最多8000輛電動車的較低關稅，否則將面臨收入缺口的1%至3%罰款。

知情人士向路透社稱，印度政府正與電動車製造商及其他利益相關者就稅務優惠草案磋商，並將於下個月完成最終方案。就在印度政府為稅務措施拍板前，Tesla已在印度新德里和孟買，確定了兩個陳列室地點。此外，Tesla上周在印度的招聘廣告表示，正尋找一名「充電開發員」，負責「開發和管理新的充電」站點，反映Tesla正準備向印度出口電動車。

（路透社）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 電動車 印度 特斯拉（Tesla）

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