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經濟
國際金融

蘋果擬美投資3.9萬億拓AI 欲增聘2萬人 庫克晤特朗普後公布

【明報專訊】美國總統特朗普向中國加徵關稅，墨西哥及加拿大等盟友也可能成為關稅目標，而半導體等科技產業恐面臨25%或以上的關稅，促使投資回流美國。蘋果公司（美：AAPL）周一宣布歷來規模最大的支出承諾，計劃未來4年在美國支出和投資超過5000億美元（約3.9萬億港元），以推動一系列AI及半導體項目，並培養學生和工人的技能發展。部分資金將用於在得州休斯敦設AI伺服器工廠，並與美國現有供應商加強合作，意味部分生產將回流美國。蘋果另計劃未來4年增聘2萬人，主要是研發、半導體工程及AI人才。蘋果股價早段升1%。美股三大指數早段個別發展。

蘋果公布這大規模投資計劃前，特朗普上周四接見了蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）。特朗普在兩人會面後表示，由於美國政府向墨西哥貨品加徵關稅，庫克承諾將關閉墨西哥的兩家工廠，改為在美國生產，同時向美國製造業提供數千億美元的投資。在2018年特朗普的首個任期，蘋果也曾宣布5年內在美國投資3500億美元，換取部分關稅豁免。蘋果目前仍依賴中國組裝iPhone，但供應鏈正逐步去中國化。

部分生產將回流美國

庫克發聲明表示，對美國創新的未來充滿信心，「為美國未來投入5000億美元的承諾，秉承我們長期以來對美國的投資，令我們感到驕傲」。

旗下美先進製造業基金規模倍增

蘋果在過去5年，已僱用2萬名科研人員。該公司在2021年公布的支出計劃，披露未來5年會向美國投資4300億美元。彭博社指出，這意味蘋果最新的投資規模，較此前的投資計劃略為擴大，每年支出將增加390億美元，而每年增聘的科研人員，則較此前多出1000人。

作為這項新投資的一部分，蘋果將其美國先進製造業基金（U.S. Advanced Manufacturing Fund）的規模增加1倍，由50億美元加碼至100億美元。該基金於2017年成立，旨在支持美國的創新及高科技製造業職位，當中包括對台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠的投資。蘋果昨證實，該廠房上月已開始為蘋果生產晶片。

蘋果很少自行生產，基本採用代工商代工。蘋果的供應商已在亞利桑那州、科羅拉多州、俄勒岡州等12個州的24家工廠生產晶片。蘋果在半導體領域的投資，也有助博通、得州儀器等在全美創造高薪職位。

蘋果表示，稍後將與鴻海在休斯敦生產伺服器，供Apple Intelligence雲端使用。這一系統名為「私有雲計算」（Private Cloud Compute），採用台灣生產的M系列晶片。這意味蘋果把部分生產從海外轉移美國。據蘋果公布，休士頓佔地25萬平方呎的伺服器工廠，將在明年啟用。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 特朗普 半導體 投資 蘋果公司

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