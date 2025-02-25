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經濟

中電全年多賺76％勝預期 增派息 澳洲業務扭虧不再投入新資金 擬拓越南

【明報專訊】中電控股（0002）昨日公布2024年全年業績，期內受惠於澳洲業務EnergyAustralia（EA）扭虧等因素，按年多賺逾76.44％至117.4億元，好過市場預期的109.6億元。每股第四期中期息1.26元，按年增加4.13％。執行董事及首席執行官蔣東強表示，集團不會於澳洲業務投入新資金，但當地業務為應付實現減碳目標而作投資，擬在項目及公司層面引入新股東，他們亦正留意越南等非核心市場的機會。

內地利潤減10％ 印度盈利增

按公平價值變動前營運盈利去計算，中電在港能源業務去年利潤按年增長1.9％至86.94億元。若連同其他在港業務計算，利潤按年增長0.82％至88.95億元。內地業務則受去年大亞灣核電站上半年停運大修，可再生能源業務盈利略低於前年等因素影響，利潤按年減少10.71％至18.51億元。澳洲EA方面扭虧轉賺5.91億元，反映下半年相比去年上半年賺6.11億元已減少，扭虧主要受惠於當地業務實現能源價格較高帶動，但是亦面對燃料成本上升及給予用戶更多折扣等挑戰。印度業務則受惠於哈格爾電廠電價上升及輸電項目的電價修訂等帶動，盈利按年增長9.3％至3.29億元。由於再沒如2023年度般受到多項一次性項目如EA商譽減值等拖累，整體盈利大增。

蔣東強稱，集團在澳洲的EA業務在2022年面對能源危機、機組故障及Mount Piper電廠燃煤供應問題，致表現受到影響。但是隨着集團完成改造機組、加上新簽燃煤合約等，因此去年業績表現理想。另由於中電在當地業務的可再生能源發電供應增加，甚至引入如電池儲能等有助靈活經營的項目，他料這有助他們在低價時儲能、高價時售電。因應他們需更多資金去實現減碳目標，因此澳洲業務在項目及公司層面引入新股東，在參與比例上持開放態度。中電不會再投資新資金。

擬擴內地可再生能源發電比例

此外，蔣東強指出，中電擬將內地的可再生能源發電組合翻倍，位於印度的Apraava Energy亦擬將減碳發電組合在中期內擴大至3倍，財務總裁紀安立表示，將以項目融資配合。在探索非核心市場方面，蔣東強稱，集團去年曾做策略檢討，當中擬物色到台灣、越南及老撾的投資機會，並和內地供應、設備商結伴到新市場發展。

明報記者 陳偉燊

相關字詞﹕紀安立 蔣東強 中電控股

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