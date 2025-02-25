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經濟

證監倡無紙化3類收費設上限 USI戶口限50元

【明報專訊】證監會昨日起，為即將實施的無紙證券市場，就核准證券登記機構（即股份過戶處），可向個人投資者收取3類收費建議限額作諮詢（見表），包括USI設立費用、去實物化費用及轉讓及登記費用。諮詢期為期兩個月，截至4月23日，證監會目標於2026年初實施無紙化證券市場制度。

目標明年初實施證券無紙化

證監會發言人表示，現時以實物形式持有股票的投資者，打算出售股票時，需要將其持有實物股票交予經紀或銀行，收到實物股票中介經紀，亦需要轉交予交易所及股份過戶處，轉讓或交易過程或需要多於10個工作天才能完成。

該名發言人續指出，當實現證券市場無紙化時，投資者可選擇繼續沿用將股票，放於經紀或銀行戶口作買賣。但若投資者打算以個人名義於過戶處開「USI戶口」，則會收取「USI設立費用」，每個USI戶口限最多收50元，為一次性費用，而有關股份的轉讓及交易因沿用全電子流程，有機會可於一日內完成。

「USI戶口」需要散戶投資者於發行人的股份過戶處登記開戶，以投資者自身的名義，並以無紙的方式去持有證券。發言人亦提到，現時市場上有5個股份過戶處，但市場數據顯示，大部分投資者只需開設一個或最多兩個USI戶口。

另外，諮詢建議股份過戶處收取的「去實物化費用」，每張實物股票限最多收5元，每次去實物化最低收費為20元，亦為一次性費用；於「轉讓及登記費用」方面，結算代理人轉讓予投資者自己名義時，如交易所經紀戶口轉到個人戶口時，不應收取轉讓及登記費。至於其他轉讓，如轉讓他人名義，或打算賣股、並轉到經紀戶口時，則按交易價值的0.02%，最低收費為20元。

對於使用經紀中介戶口的費用，與開設個人USI戶口的費用作比較時，證監會發言人提到，現時投資者放於經紀或銀行戶口時，會收取存倉費，或當派息時會收取費用，一般而言，使用開USI戶口的費用或會較低，因其不收取上述費用。

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