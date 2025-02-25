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經濟

科網回吐累港股跌136點 北水續百億淨買

【明報專訊】承接美股上周五大跌，港股昨日表現反覆，早段跌逾250點後，一度掉頭轉升210點，再創3年新高，隨後由升轉跌，收市報23,341點，跌136點。重磅科網股領跌，科指曾跌2%，跑輸大市。大市成交連續第2日高於3000億元；北水連續兩日淨流入超過100億元。

恒指低開5點，早段曾跌256點，低見23,221點，及後轉升高見23,688點創2022年2月23日後最高，收市則報23,341點。國指跌0.6%，報8618點；科指最多跌2%，收市跌1.2%，報5789點。

匯豐唱好 龍湖華潤萬象急升

大市成交較上日減少近一成至3560億元。北水全日淨流入逾137億元，減少2.1%，資金主力買阿里巴巴（9988），淨入達44億元。科網股回吐，騰訊（0700）失守500元大關，收市跌3.8%；阿里巴巴跌2%；美團 （3690）逆市升逾2%。內險股做好，中壽 （2628） 升近4%、平保（2318）升1.7%。濠賭股領升，金沙（1928）升半成、銀娛（0027）升4.4%。匯豐環球研究發表報告提出內地樓市見底迹象，重申龍湖（0960）、華潤萬象生活（1209）等「買入」評級，龍湖及華潤萬象升近6%至8%，為表現最好兩隻藍籌。

高盛料A股彈 或迎10%重估

中金引述EPFR數據顯示，截至上周三當周，主動外資延續流出但規模縮小，被動資金（ETF）加速流入，港股和ADR被動外資流入規模從前周的5.4億美元升至9.1億美元，以專注投資中國和中概股的基金為主。高盛報告指出，較低的估值和潛在的宏觀經濟政策刺激，預計將推動A股反彈，縮小與H股的回報差距。報告指出，A股對H股估值溢價已從3個月前的34%收窄至14%，若溢價回升至過去一年的平均水平，這或意味着A股可迎來約10%的定價重估。此外，「兩會」料將重申擴張性財政政策立場，並提供更具體的實施細節，這可能使對政策更敏感、行業分佈更廣的A股受益更多。

獨立股評人郭思治稱，落後藍籌如平保、友邦（1299）等昨上升，抵消科網股回吐的影響，港股整體仍在高位徘徊兼成交熾熱，本周三期指轉倉，料本月將在高位結算。但始終本月累積升幅大，他不建議投資者再買，後市視乎成交，如成交縮減，後市會反覆。如仍維持在3000億元以上，恒指會等機會再上。

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