阿里：3年斥3800億建AI與雲硬件 大摩籲增持 調高目標價至175元

明報記者 黃志偉

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘早前在季度業績電話會議上表示，因應AI相關服務需求增加，集團計劃在未來3年投資雲端與AI基礎設施，但當時未透露具體金額。

內媒：創民企AI與雲投資紀錄

直到昨日，集團才在官網正式宣布，擬投入至少3800億元。據內媒報道，該總額創下中國民營企業在雲與AI硬件基礎設施建設領域的歷史最高投資紀錄。與此同時，美國科技巨擘亦相繼宣布投資雲計算與AI相關設備（見表），包括蘋果（美：AAPL）昨晚剛宣布，計劃在未來4年於美國投資逾5000億美元（約3.62萬億元人民幣），並支持一系列AI、雲計算及先進半導體項目（相關新聞刊A14）。

大摩料阿里2028年雲收入2400億

就阿里最新業績表現及未來發展策略，摩根士丹利發表報告坦言，該行低估了AI驅動的雲端需求增長速度，以及集團旗下核心淘天集團（TTG）業務的韌性。阿里憑藉卓越的技術實力及全球較高排名的開源大模型Qwen，有望抓住AI雲計算的增長機遇。該行稱，考慮到2026至2028財年資本開支約3000億元，預計阿里雲收入將從2025財年的1180億元增長至2028財年的2400億元。

調高投資評級至「增持」

同時，相較於CPU（中央處理單元），GPU（圖形處理單元）基礎設施的競爭環境有所改善，以及公有雲擴展，均推動EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率從2025財年的約20%提升至2028財年的35%。然而，由於折舊成本上升，2026至2028財年的EBITA（息稅及攤銷前盈利）利潤率預計將由此前的10%至12%，降至5%至8%。

上調中國互聯網評級至「具吸引力」

大摩將阿里巴巴投資評級由「與大市同步」上調至「增持」，目標價同步上調至180美元（換算為港股相當於175.5港元）。另上調中國互聯網行業評級至「具吸引力」，因該行指隨着市場焦點從疲弱的消費轉向中國的技術突破，中國互聯網行業在AI技術的推動與應用方面具有更優越的投資機會。騰訊（0700）仍然是大摩在2C（面向消費者） AI應用與變現領域的首選，而在電商與本地服務領域，大摩現在更青睞阿里巴巴。