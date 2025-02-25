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經濟

香港地產

YOHO WEST PARKSIDE批預售 涉525伙 最快本周開價 朗天峰周六次輪賣121伙

【明報專訊】新一份《財政預算案》明日公布前，新盤戰焦點由市區再次轉到新界，多個市區新盤部署本周末開售之際，新地（0016）頭炮新盤、與港鐵（0066）合作的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，市場消息指出，項目料已獲批預售，涉及525伙，並隨即於今日率先向傳媒開放設於南昌站V WALK商場的示範單位，最快日內上樓書及本周開價。此外，上周首輪開售250伙並全數沽清的嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰，亦加推全新121伙，1房折實347.2萬元起，最低折實呎價11,210元，將於周六次輪銷售該批單位。

明報記者 江俊洋

樓花期約10個月的朗天峰，昨加推121伙包括32伙1房、71伙兩房、18伙平台特色戶，實用面積由245至446方呎。另早前已獲批預售的萬科香港旗下大埔馬窩路項目，最新命名為「上然」，樓花期長約17個月，最快本季推售第1期，涉及403伙，短期將上樓書。整個項目由6座大樓組成，涉1650伙，標準戶涵蓋開放式至四房間隔，並設有特色戶；據悉項目以1房及兩房戶為主打，估計佔全盤單位總數約七成，是繼2019年中海外（0688）推出天鑽後，大埔區6年來規模最大的全新盤。

上然短期上樓書 1期涉403伙

樓花期長約19個月的YOHO WEST PARKSIDE，新地副董事總經理雷霆上周曾透露，估計項目即將獲批預售，並期望該盤最快本周開價，下月初開售。新地代理總經理胡致遠最新向傳媒介紹樓盤的佈局圖及戶型分佈，胡表示，今期位置毗鄰天水圍公園， 向南單位擁有天水圍公園景致。項目位於港鐵天榮輕鐵站上蓋，由1座住宅大樓組成，提供525伙，全盤約96.6%為標準分層戶，涵蓋1房至3房1套間隔，餘下約3.4%單位屬特色戶。

Belgravia Place II周五首輪賣148伙

至於近日齊齊收票的市區3盤，其中恒地（0012） 旗下樓花期約18個月的長沙灣巴域街Belgravia Place II，昨晚以每呎折實均價16,438元加推30伙，3張價單共148伙、定於周五首輪開售，整批折實均呎16,065元。據悉項目過去3日來累收逾1000票，超額近6倍。同系的九龍城南角道南首，昨亦加推118伙、折實均呎18,652元，1房折實415.56萬元起、折實實呎16,107元起；最快日內公布銷售安排，料周末首輪開售。截至昨晚6時，項目累收逾2700票，以兩張價單共181伙計，超額認購約14倍。已屆現樓的宏安地產（1243）鴨脷洲Coasto，最快本周開售，該集團執行董事程德韻表示，考慮推出餘下約25伙未開價單位，料有最多一成加價空間。

相關字詞﹕上然 南首 Belgravia Place II 朗天峰 YOHO WEST PARKSIDE 新盤

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