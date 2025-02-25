南豐作坊助伙伴推永續發展 拓紡織科技農業食品科技 盼減環境損害

南豐作坊本身有營運創投基金，投資目標為創新紡織科技與農業食品科技的種子至A輪初創公司。除了投資，南豐作坊也致力培育初創成長。Cintia強調，為環境和地球帶來正面影響，是南豐作坊的最大願景。為此，南豐作坊成立以來一直努力羅致不同層面的持份者，包括各大小品牌、零售商、生產商、學術界、投資者、初創等等，建立出一個生態圈。就在這個擁有豐富資訊、專門知識、創新研究、相互扶持的背景之下，造就了新推出的這項合作伙伴服務。

辦工作坊零售快閃體驗等

Cintia表示，近年愈來愈多機構、企業提出如何推進永續發展的諮詢。「不論是企業或個人，我們都切實感受到氣候轉變的問題，氣溫上升、水災、風災等不斷發生。」來自消費者的要求、監管要求，以及農作物失收導致商品價格急升等等因素，也促使企業加快推動永續發展。南豐作坊新推出的合作伙伴服務，就是協助企業、機構，度身訂造方案，達到永續發展這個目標。

服務的內容，包括針對企業關心的主題去舉辦研討會、工作坊、展覽、零售快閃體驗等活動。Cintia表示，每間企業在永續發展的推進上都處於不同階段，南豐作坊會根據需要，透過不同活動，在專家及專業知識的輔助下，協助合作對象探索方向、制訂計劃，各自尋找所需。

這項服務試行了8個月時間，已與近50個全球品牌和機構合作，Cintia表示反應正面。這些公司分別有銀行、保險公司、航空公司、家具、FMCG（快速消費品），來自歐美及中國。公司規模有大有小，除了上市公司，也有中小企，預算為5至7位數字不等。

倡採九大地球界限

即使有了方案，也要配合適切的測量方法去監察效率和進展。南豐作坊提倡採用斯德哥爾摩復原力中心概述的九大地球界限（Planetary Boundaries），以及衡量、管理和優化投資影響力系統（IRIS+）。

斯德哥爾摩復原力中心的科學家把地球問題歸類成九大板塊，除了氣候變遷，也包括生物多樣性喪失、土地系統變化、海洋酸化、化學污染等等。Cintia解釋，採用這套系統去衡量解決方案是否有效，原因是除了一般較受注重的氣候變遷及減碳，還有其他威脅着地球健康的問題都應予以關心。

「我們希望可以影響到更多企業，把理念融入到營運中，能夠在整個供應鏈、由上游到下游都能夠考慮到這九大範疇，進行影響力投資（impact investment）。」

Cintia表示，南豐作坊目標要做到的永續發展，跟ESG工作在觀念上有相異之處。「兩者是有重疊的地方，最大分別在於ESG可以被理解為防止負面影響的負責任營運；至於永續發展就是要帶出正面影響，全面地關心環境，而不限於公司營運之上，範圍要闊得多，ESG也涵蓋其中。」她強調，南豐作坊希望永續發展方案可以影響企業營運者考慮更多，除了減碳，還會關心對水源、土地、化學等的影響。

另外，Cintia表示也會關注漂綠的問題，除了南豐作坊會做好盡職調查（due diligence）之外，也會尋求外部專家的意見，做好把關工作。

明報記者

（ESG 環保‧社會‧管治）