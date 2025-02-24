碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬

明報記者 趙頌明

中原高級區域經理許永生表示，碧海藍天早前錄得第5座低層D室易手，屬實用502方呎兩房間隔、望內園景，原業主最初以638萬元放售，減價20萬元或3%後，至618萬元沽出，折合實呎12,311元；原業主於2011年初以391萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位，帳面獲利227萬元或58%。

代理：業主願議價 成交料趨增

另鄰區長沙灣的喜韻，錄得租轉買個案。香港置業區域董事方文偉表示，喜韻第2座高層C室，實用約543方呎兩房間隔，原業主以820萬元放盤約兩年後，獲同區客洽詢，經議價後減價85萬元或10%，以735萬元易手、實呎約13,536元，據悉新買家為租客；原業主2015年以約665.8萬元購入，持貨10年，是次轉手帳面獲利約69.2萬元或10%。

租客轉買 斥735萬購喜韻兩房

新界方面，中原高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣藍澄灣第2座中層H室，實用451方呎兩房間隔，以431萬元沽出、折合實呎9557元，較主要銀行估價低約5%；不過，原業主於2013年370萬元買入，持貨約12年，帳面依然獲利61萬元或16%。

天鑽3房特色戶740萬沽 約5年蝕28%

此外，美聯首席高級營業經理彭曉君表示，大埔半新盤天鑽第8座一伙實用588方呎3房1套、連花園特色戶，原業主早前以820萬元放售，獲新買家洽購，經議價後減價80萬元或10%，以740萬元易手、實呎12,585元；資料顯示，原業主2020年以967.3萬元一手購入，持貨約5年，帳面虧損約227.3萬元或23%，連稅項及使費有可能實蝕約271萬元或28%。

世紀21奇豐物業分行經理胡國強表示，馬鞍山迎海‧星灣第18座中層A室，實用797呎、屬3房1套間隔，獲新買家以1168萬元承接、實呎14,655元。

原業主於2014年底以980萬購入，持貨11年，現帳面獲利188萬元或19%。

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