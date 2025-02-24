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尚岸望開揚海景 主攻大單位

【明報專訊】踏入2月底，多個新盤部署開售，其中賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股發展的屯門青霞里8號尚岸，提供同區少有的分層大宅；物業另一亮點是外形獨特，外立面以全玻璃幕牆設計，戶戶均設弧形露台，與項目置身的五大海灣可說是渾然一體。

明報記者 趙頌明

攝影 黃志東

已屆現樓的尚岸，由兩幢大樓組成，總共設80伙，分層單位實用介乎1089至6288方呎，間隔由3房1套起、部分高層複式大宅屬6房5套間隔；其中面積最大、相信亦為屯門最巨型分層戶的第2座18樓、19樓A室頂層複式戶，實用達6288方呎，5房5套間隔，連1668方呎天台及私家泳池，並附設私人升降機大堂。

最大複式6288呎 部分設6房

尚岸設有5個示範單位，包括3伙連裝修、兩伙清水現樓示範單位，準買家現時可預約參觀；其中第1座15樓A室連裝修示範單位，實用2891方呎、連234方呎露台及16方呎工作平台，為4房4套設計。透過孤形露台，可盡享屯門避風塘、加多利灣、青山灣，甚至新舊咖啡灣，以至黃金泳灘一帶開揚海景。

弧形露台覽青山灣一帶海景

單位附設私人升降機大堂，不設玄關；甫入門口，可感受室內空間寬敞、開則方正的優勢；客飯廳面積估計約660方呎，放置8人餐枱、大型梳化等家具後，仍具充足活動空間。

設計師將原為客廁的位置，改裝為一個吧枱，放置大型紅酒櫃；而吧枱後就是廚房，配套家電齊備，包括德國品牌西門子雙頭氣體煮食爐、電磁爐、焗爐、蒸爐、Miele雪櫃等，另廚房內設工人套房。

主人套房設浴缸及沐浴區

4個房間均以套房設計，其中主人套房連衣帽間，面積估計逾350方呎，景觀與大廳相同。因為單位位處單邊，透過孤形露台，可享受270度廣角景觀；衣帽間後為酒店式設計的套廁，設雙洗手盆，並設有浴缸及沐浴區。至於另外3個房間，其中一間套房打造成書房。

項目亦設有兩個附裝修示範單位，其中第2座15樓A室，實用1620方呎，連79方呎露台及16方呎工作平台，為4房1套連工作房間隔標準單位。另第2座15樓C室，實用1089方呎連73方呎露台，為3房1套連工作房間隔，單位以半開放式廚房設計。

尚岸設有面積逾1萬方呎的住客會所，提供約14項設施，並提供84個住宅停車位。資料顯示，尚岸早前推出20個標準單位招租，已全部獲承租，實用呎租均逾50元。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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