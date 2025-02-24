陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活

近日有聲音要求放寬印花稅，但由於香港面臨千億財赤，印花稅是庫房主要收入來源之一，相信放寬機會不大。不過，既然樓市已不存在炒風，用家主導，可考慮在不影響政府收入之下，將印花稅的繳款時間，由現時簽訂正式買賣合約後30天內，恢復至原來於物業完成交易後，有助提高樓宇買賣的流通量及靈活度，對樓市有正面作用，並以樓花最為受惠。

收樓時才要付釐印費，香港早有先例。1997年後樓市大跌，時任財政司長曾蔭權於1999年公布的《財政預算案》提及，由於當年炒賣活動大減，故將印花稅的繳款時間，延遲至完成交易後，屬當年救市措施之一。直至2010年4月，樓市過度熾熱，政府宣布「加辣」，所有住宅物業交易不論其價值，均不獲延遲繳交印花稅。該「辣招」至今尚未鬆綁。另一方面，現時政府禁止樓花二手轉售，屬於「辣招」之一。筆者認為，政府可暫時取消這項措施，讓有周轉需要的樓花業主賣樓套現。

地產市場養活很多香港人，尤其不少商人將物業抵押作其他投資，但他們持有物業不斷貶值，對經濟造成惡成循環。

筆者相信，若《預算案》再有利好政策，相信可為疲弱的樓市「冲喜」，遲來的小陽春快將出現。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]