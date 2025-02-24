瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布截至去年12月底止第三季度收入達2801.54億元人民幣，按年升8%；季度純利達489.45億元人民幣，按年增2.4倍；另外季度經調整純利達510.66億元人民幣，按年升6%；三項指標均勝預期。阿里上周五績後飈升15%見3年高。券商看好阿里AI定位及發展，紛上調阿里目標價。如看好阿里可留意阿里牛證（56088），收回價126元，行使價124.5元，2025年8月到期，有效槓桿約9.9倍。如看淡可留意阿里熊證（53260），收回價160元，行使價161.5元，2027年11月到期，有效槓桿約7倍。
另攜程（9961）本周公布業績，如看好可留意攜程牛證（60836），收回價460元，行使價454元，2025年6月到期，有效槓桿約8.1倍。如看淡可留意攜程熊證（55382），收回價578元，行使價584元，2027年12月到期，有效槓桿約8.5倍。
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