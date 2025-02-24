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經濟
2025年2月24日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
巴郡現金儲備3342億美元新高
海天味業申港上市備案獲中證監接收
貝萊德龐文博：續超配美股 看好科技金融電力股
DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
生產Dahon單車 大行科工業績佳
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
港交所：藉慈善基金支持近120項目
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
可製防刺衣保護墊
環球經濟數據
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
袁國守：港股三大炒作主題
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
溫傑：匯控盈利展望佳 高息有望維持
袁國守：中資股「歸位」
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
王弼：為何最怕贏到開巷？
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
湯文亮：回購的威力
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
尚岸望開揚海景 主攻大單位
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
MPF新收益基金穩定派息自製長糧
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
【明報專訊】上周五港股恒指高開後迅速向上突破，掃除了此前升勢逆轉的憂慮。恒生單日急升4%創3年新高。然而，大市升勢不均，市場內部分化明顯。
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新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
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生產Dahon單車 大行科工業績佳
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
港交所：藉慈善基金支持近120項目
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
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陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
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謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
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摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
王弼：為何最怕贏到開巷？
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
湯文亮：回購的威力
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
尚岸望開揚海景 主攻大單位
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
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