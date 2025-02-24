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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持

【明報專訊】匯豐控股（0005）剛於上周三（20日）公布去年第四季業績，最終收入及盈利均優於預期。根據管理層對2025年的業務展望，其前景明朗；加上積極回購及季度息率吸引，每次回調均是分注部署的好機會。

我們過去曾經指出，針對匯控業績，只需主力關注5項重點（我們內部稱作5因子模型），分別為1. 收入（包括利息收入及其他收入）、2. 營業支出、3. 預期信貸損失（ECL, Expected Credit Loss）、4. 聯營公司利潤，以及除稅前利潤。以去年第四季計，集團利息收入及其他收入均高於預期，聯營公司利潤貢獻理想，支出亦低於預期；因此雖然預期信貸損失達13.6億美元，高於預期的10.7億美元，除稅前利潤（不計及須予注意項目）仍達73.2億美元，顯著勝預期的67.2億美元。

此外，第四次股息為每股0.36美元（首三季每季利息均各為0.1美元），計及特別股息每股0.21美元，去年每股合共派息0.87美元。過去一年若大家投資於匯控，可同時取得資本增值（股價大幅上升）及吸引的股息（每季派發）。集團亦公布將會展開最多達20億美元的股份回購，預計於2025年第一季業績公布前完成。隨着集團持續回購，能推升每股盈利，為股價的有利因素之一。

更為重要的是，管理層對2025年營運分享了相對具體的數據，包括：

1）銀行業務淨利息收益約達420億美元（遠較市場預期為高）；

2）財富管理業務的費用及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增長（優於市場預期）；

3）目標基準營業支出較2024年增加約3%（預示成本增長可控）；

4）信貸損失準備佔貸款總額平均值的百分比將繼續維持在30至40個基點之間（減低投資者對香港房地產相關信貸損失的憂慮）；

5）股息派付比率目標基準維持在50%，當中不包括重大須予注意項目及相關影響（高息有望維持）。

基於上述展望，可見今年集團收入及盈利展望理想。股息方面，縱使不再有特別息，惟只要利潤等同於去年，年度股息將至少0.66美元（首三季各0.1美元，第四季為0.36美元）。由於股息派付比率為50%，當利潤增加及持續回購，每股派息金額將會相應進一步上升。

關於簡化集團架構，目標是於2025年減少約3億美元成本，並致力於2026年底前把年化成本基礎減少15億美元。為達致此成果，集團將於今明兩年承擔18億美元遣散和其他預付成本。篇幅關係，我們是次未能詳談簡化結構的具體影響，在此只講述一點：由於上文指出的18億美元成本會被分類為須予注意項目，因此不會影響派息。

根據2025年集團每股淨值（Book Value per Share）的1.2倍作計算，我們將匯控的目標價由86元上調至96.3元。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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