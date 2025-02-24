明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
瑞銀集團 投資放大鏡

投資策略

瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企

【明報專訊】瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves表示，該行更新黃金看法，上調金價預測。這些調整使高點提前到2025年後期，金價將高於以往任何水平。該行認為金價高點可能突破3200美元，之後逐步回落，未來幾年將在高位企穩。

銀鉑漲幅或大幅高於黃金

從「害怕錯過」到「把握現在」，比我們之前預期更強勁的上漲可能由以下因素驅動：1）根深蒂固的樂觀情緒，在高度不確定和動盪的宏觀環境中，黃金被視為避險資產；2）投資者倉位持續不足，表明在投資組合中增加黃金的空間可觀，以及 3）官方需求強於預期，為市場提供重要支撐。在2024年錯過多次買入機會後，投資者現今可能希望更早地入場。

此外，流動性水平可能放大上漲，現貨需求增加更容易給市場帶來上行風險。

另外，我們重申對銀、鉑和鈀的看法。銀和鉑從當前水平的漲幅可能大幅高於黃金，這兩種金屬都受益於與黃金的正相關性和良好的供需基本面。不過，銀作為貴金屬和工業金屬的雙重屬性可能加大其波動，降低投資者的確信度，從而給銀帶來挑戰。同時，投資者受制於市場流動性狀况降低和投資期限延長，可能導致對鉑的興趣保持低迷。

我們認為鈀有短期上漲潛力，由於未來幾年市場依然供不應求，鈀價可能對任何供應焦慮迹象非常敏感。

美加關稅料影響華鋼鐵出口有限

此外，瑞銀中國基礎材料行業研究主管丁月麗表示，美國加徵關稅對中國出口的影響有限。美國總統特朗普於今年2月10日宣布，根據232條款對所有進口到美國的鋼鐵/鋁徵收25%的關稅。不過，由於中國對美國出口該類產品不太多且關稅已較高，該行看到這對中國鋼鐵/鋁出口的影響有限。2024年中國對美國出口89萬噸鋼鐵和26萬噸鋁產品，分別不到中國總產量的0.1%和0.6%。另外，在2月1日，特朗普宣布對所有中國商品加徵10%的新關稅，據該行估算，這對中國間接出口的鋼鐵和有色金屬需求產生2%至2.5%的影響。

總括而言，我們對商品有以下睇法：1）鋁的產能利用率約為95%，該行認為鋁供需具有吸引力，氧化鋁價格（目前約每噸3300元）的下行空間有限，因為接近其成本支撐位。2）銅的供應基本面亦具有吸引力，該行看到中國以外的銅礦商在降低產量預期，中國礦商的產量似乎也難以超過預期。宏觀經濟仍是主要阻力，儘管部分反映在期貨頭寸上。3）黃金方面，在宏觀不確定下，該行對黃金作為關鍵的投資組合多元化工具持建設性態度，但中性看待相關股票。4）至於煤炭，由於電力需求下降，該行繼續看淡煤炭，並將2025年秦皇島煤價預測進一步下調至每噸750元（原為每噸800元），2026年維持每噸700元。5）對鋼鐵及水泥持負面看法，由於建築活動疲軟和充足的供應壓低行業利潤率，該行未看到供給側改革的明顯信號。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀集團 投資放大鏡]

上 / 下一篇新聞

新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
巴郡現金儲備3342億美元新高
巴郡現金儲備3342億美元新高
海天味業申港上市備案獲中證監接收
海天味業申港上市備案獲中證監接收
貝萊德龐文博：續超配美股 看好科技金融電力股
貝萊德龐文博：續超配美股 看好科技金融電力股
DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調
DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
生產Dahon單車 大行科工業績佳
生產Dahon單車 大行科工業績佳
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
港交所：藉慈善基金支持近120項目
港交所：藉慈善基金支持近120項目
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
可製防刺衣保護墊
可製防刺衣保護墊
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
袁國守：港股三大炒作主題
袁國守：港股三大炒作主題
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持
溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持
袁國守：中資股「歸位」
袁國守：中資股「歸位」
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
王弼：為何最怕贏到開巷？
王弼：為何最怕贏到開巷？
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
湯文亮：回購的威力
湯文亮：回購的威力
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
尚岸望開揚海景 主攻大單位
尚岸望開揚海景 主攻大單位
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
MPF新收益基金穩定派息自製長糧
MPF新收益基金穩定派息自製長糧