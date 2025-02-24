《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息

明報記者 劉敬華

普徠仕固定收益投資專家Christopher Dillon表示，目前美國經濟增長超過2%，失業率為4%，核心個人消費支出通脹率處於聯儲局的目標範圍內，美國經濟呈現「金髮女孩」狀態，即經濟發展恰到好處，為維持此狀態，貨幣政策應設定在央行的「中性」利率水平，而在當今全球化程度降低的環境下，中性聯邦基金利率可能為3.75厘或更高，該公司預期聯儲局將在今年上半年維持按兵不動，但料今年年底前會減息兩次，每次減息0.25厘。

或需新資金開立始享高息

聯儲局放慢減息步伐下，現階段投資者仍可考慮敘做較長期定存，以鎖定較高利息。長期定存選擇方面，自美國展開減息周期後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立12個月港元定存，優惠年利率往往低於3.5厘，反觀以新資金開立6個月或12個月美元定存，仍有望獲得近4厘的優惠年利率。

以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲4.1厘特優年利率，即最少可賺2665美元（約2.08萬港元）利息。部分虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供近4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達3.9厘（表1）。

儘管近日港股暢旺，仍要留意短期內中美貿易關係、地緣政治局勢走向，以及市場對美國減息步伐預期的轉變，或會引發股市波動。部分投資者或可考慮將部分資金短暫泊於較高息的短期定存，既可減低整體投資組合風險，兼可確保短期利息收入。

至於短期定存的選擇，同樣以美元定存優惠的息率較為吸引，部分銀行不需新資金也有逾4厘年息率，以創興為例，該行客戶透過網上銀行或流動理財開立3個月美元定存，金額介乎1萬美元至600萬美元的雲利率為4.1厘（表2）。

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