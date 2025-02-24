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經濟
袁國守 投資心戰室

投資策略

袁國守：港股三大炒作主題

【明報專訊】港股上周五飈900點，恒指收報23,477點，創近3年新高，此前揚升板塊已有擴散迹象，不單AI概念股做好，網上醫療、醫藥、電訊設備以至個別內需股亦先後起動。事實上，近日不乏炒賣概念，因市場消息多多，除了本港業績期已展開，新一份《財政預算案》將於本周三（26日）公布，而全國兩會將於下周二及三（3月4日及5日）在北京召開，資金或借勢覓主題炒作。

儘管上周好些股評人提醒，難單靠業績期、《財政預算案》及全國兩會推升個別板塊，但「希望在人間」，投資講的是前景，短炒更是概念、消息先行，只要市場「憧憬」尚存，相關受惠個股未必全無炒上機會。

先說業績期，績優的阿里巴巴（9988）上周五單日爆升近15%，隨即獲多間大行唱好，相信上升動力未完，調整後可吸，先上望150元。若自問投資作風較保守，則可留意「大笨象」匯控（0005），上周三派發去年全年成績表，列帳基準稅前盈利323.09億美元，按年升6.46%，勝預期，帶動當日股價逆市上升。由於匯控估值仍合理，市帳率1.2倍，股息率逾7厘，只要環球經濟穩步向上，料匯控升勢可延續，中長線有望重返「紅底股」行列。

業績期預算案兩會行情料惹憧憬

至於即將出爐的新一份《財政預算案》，有地產業界人士憧憬，政府將推出振興經濟措施，有助刺激本港樓市。然而，政府於去年初「撤辣」後，雖令樓市交投增加，但現時樓價指數仍較「撤辣」前為低。參考反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報137.39點，較去年3月「撤辣」前的低位143.02點跌3.94%。由於美國聯儲局放慢減息步伐，料本港按揭息率亦難大幅回落，且即使去年按息下調0.625厘，惟對支持樓價的作用有限，加上港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐，故目前本地地產股投資價值不算太吸引。不過，地產股勝在股價已連年下跌，估值變得相宜，熱錢或短線流入，有一定值博。

以本周四（27日）公布中期業績的新地（0016）為例，過去3年及5年股價累跌28%及37%，預測市盈率降至不足9倍，股息率有5.3厘；再者，集團旗下兩個新住宅項目正待批預售樓花同意書，一旦《財政預算案》有利好樓市消息傳出，有望借勢反彈。

當然，相比公司業績或《財政預算案》，炒「兩會行情」更正路，按過往經驗，A股和中資股在兩會前後往往惹炒作，因兩會提及的政策可揭示新的投資機會，近日當炒的AI概念，估計兩會亦將提及，故相關股份包括晶片、軟件應用、網上醫療、自動駕駛及機械人概念等，值得繼續吼實，博進一步輪動炒作。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]

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