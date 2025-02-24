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經濟
新股巡禮

生產Dahon單車 大行科工業績佳

【明報專訊】若你稍有留意單車運動，應該都有聽過Dahon這個品牌，其折疊單車於本港亦頗為歡迎，街上亦不時會看見Dahon的K3、K3plus折疊單車。日後可能不只在街上看見Dahon，甚至股市上亦能看見其蹤影。生產Dahon單車的大行科工（下簡稱：「大行」）上月已向港交所遞表計劃來港上市。公司去年首三季收入大增近六成，公司解釋其銷售策略成功，亦配合內地興起「4+2」生活潮流，即指汽車配搭單車出行，因而價量齊升，期內盈利大增77%。

撰文 旻晞

作為折疊單車行業中其中一個知名品牌，按2023年零售量計，其於內地及全球折疊單車行業均排行第一，市場份額分別達21.1%及5.6%，儘管後者市佔率僅領先第二位0.2個百分點。旗下產品如長青車型P8等，產品組合已從折疊自行車發展到其他自行車類型，包括公路自行車、登山自行車、兒童自行車和電助力自行車。截至2024年9月30日，提供超過70款自行車車型。大行表示將進一步豐富電助力自行車種類，同時擴大傳統折疊自行車陣容。例如公司已推出K-ONE電助力折疊單車，去年其K-Feather電助力折疊單車車型便獲得「2024 CHINA CYCLE創新獎」金牌；K9X折疊單車車型和電助力折疊單車車型亦獲得日本最高設計獎。

內地折疊單車複合年增長料22%

2023年至2028年內地折疊單車行業按零售值計市場規模，複合年增長率為22.1%，至2028年零售額可達38億元。若按同期零售量計，同期複合年增長率預料達14.6%，至2028年可達140萬輛。增幅看來不俗，但實際金額計市場規模看，就2023年內地折疊單車按零售值計市場規模為14億元（人民幣，下同），當年大行總收入有3億元（包含入配件等其他收入來源），已相當於市場的21.4%。假設大行市佔率未來大體不變，至2028年其收入規模或可達8億元，即較2023年收入增長1.6倍左右，作為傳統工業，這增速當然難與新經濟媲美。

目前大行九成以上收入來自單車銷售，去年首三季便佔總收入的97.8%、其餘收入包括配件、服飾及其他相關產品，以及許可權及特許權使用費收入。其單車可按建議零售價分為高端、中端及大眾市場三大類：每輛5000元或以上的高端價位、2500元至5000元的中端價位，以及建議零售價低於每輛2500元的大眾市場價位。而根據去年首三季數據，其單車平均售價為1966元，按年升7%，主要由大眾市場車型加價帶動，反之高端車型平均售價其實略為下跌。至於銷量方面，略懂大眾心理學或市場學也能料到，中端產品銷量最佳，往績期間，中端價位單車至少佔大行總銷量的五成以上，去年首三季更高達69.7%。

內地銷售佔比逾93%

大行主要透過經銷商、線下及線上直銷在內地銷售產品，截至去年9月30日，有679家經銷商零售店，其中229家為直營店、217家為店中店、233家為經銷店。在線上直銷方面，大行主要與京東（9618）、阿里巴巴（9988）旗下天貓及抖音合作。而集團亦有銷售產品至海外，截至去年9月底，於31個海外經銷商支持下，其產品覆蓋已延伸至全球25個國家和地區，包括歐洲、美國和東南亞。不過值得留意的是，其海外銷售收入於2023年大幅倒退，由2022年的5616萬元大幅降至2023年的2034萬元，減幅達64%；儘管去年首三季已回復增長，按年升44%至2339萬元。又以去年首三季數據來睇，海外銷售佔集團總收入的6.6%，即國內銷售佔比高達93.4%，包括70.2%是透過經銷商銷售；線上直銷佔總收入的19.9%；餘下3.3%為線下直銷。

生產方面，大行於惠州工廠的總樓面面積約為14,000平方米，擁有約125名生產人員，按2022年及2023年全年數據，年產能可達9萬輛。根據往績期間數據，該廠房利用率持續高於100%，如2022年便高達117.2%；去年首季亦達113.5%，反映集團產能似乎跟不上市場需求。故除了在惠州工廠自產外，大行的部分單車亦採取了外包生產方式，與OEM供應商合作。OEM主要生產中端及大眾市場車型。

為長遠發展，大行亦計劃利用是次來港集資部分資金，於現有惠州工廠附近設立新生產設施。大行預計新設施將於2027年開始投入營運，投產後的初步年產能預計達20萬輛，是2023年的2.2倍。

蜜雪冰城「惜貨」 貨源集中利股價

近日港股氣勢強勁，也帶動新股市場蠢蠢欲動。去年1月8日，本欄曾介紹的「奶茶界拼多多」：蜜雪冰城，於上周五開始招股，集資最多34.5億元。從其發售結構設計看來，公司相當「惜貨」，例如發售股份未計超額配售僅佔公司已擴大後股本的4.5%，招股價定於202.5元，每手100股令最低人場費高達20,454元；5名基石投資者亦已認購發售股份的45%，種種迹象都似反映承銷團想貨源較為集中，有利於上市後股份初期表現。上周五招股首日其公開發售部分已獲超額認購1271倍，估計掛牌後除非市况出現大逆轉，否則股價或應有看頭。况且，公司上市市值已為763億元，有成為指數成分股潛質，集團表明已就海外業務的潛在分拆向聯交所取得豁免，不須嚴格遵守指引中有關分拆的3年限制規定，無疑為股價再添一項憧憬因素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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