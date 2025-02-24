明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調

【明報專訊】貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）在上文專訪中指出，美股2023年再展升浪至今，主要由人工智能（AI）超級動力（mega force）帶來的上市公司盈利增長推動。而他亦認為，中國AI聊天機械人DeepSeek近來在全球取得成功，向全球投資者證明中國在AI以至整體科技創新上的實力，引領中國科技股估值迅速被上調，而該行現仍維持對中國股市適度超配（modestly overweight）的評級。

在《Money Monday》第478期（去年12月9日出版）封面故事，貝萊德全球新興市場股票基金投資經理Matt Colvin認為，內地房地產成交量近月有回升迹象，若日後樓價亦能回穩，對消費市場屬正面，故該行對中國股市評級為適度超配（modestly overweight）。

上述報道見報後，不單內房及內需如Colvin上述預期般回穩，隨着AI公司DeepSeek成功研發聊天機械人「DeepSeek-V3」在全球備受歡迎，可以媲美在此領域屬先行者的美國同業ChatGPT，該後起之秀未來發展潛力可觀，由此可見中國在AI領域的發展亦正追近美國，全球不少資金積極流入中國科技股，恒指過去6周均上升，累積升幅達4413點或23.14%，上周收報23,477點，屬近3年以來高位。

在是次專訪，貝萊德龐文博被問及對DeepSeek的看法，他認為可以從DeepSeek對全球AI行業及對中國股市影響等兩方面去看，他首先談及前者：「貝萊德認為，全球AI應用可以分為3個階段，分別是（1）擴建（buildout）、 （2）應用（adoption）及 （3）變革（transformation）。我們現在正由第一階段走向第二階段，個別公司或行業應用AI技術更有效率地營運業務以賺取更佳盈利，而第三階段在全社會廣泛應用AI變革料在很多年後才出現。DeepSeek近月面世後，可能已成為人類歷史上最快取得1億用戶的流動應用程式（App），這亦意味着AI可以更快在全球不同領域被應用。」

指DeepSeek成功屬叫醒鐘 顯示中國AI競爭力

龐文博續說，DeepSeek的成功，意味着中國有眾多優秀的工程師、有一些具備強大科技創新能力的公司，而且亦具備資金研究出卓越新興科技，這對於全球投資者來說是一個叫醒鐘 （wake-up call）──「在全球AI領域，除了美國做得非常好之外，中國也可以競爭一席之地」。

根據龐文博的分析，中國不止在AI領域的發展正追近美國，指中國與美國在無人駕駛領域上的科技亦不相伯仲，而且有關中國企業不少均是上市公司，其盈利增長可期，故此其估值也已迅速被上調，引領近周股價急升。

續適度超配中國股市 關注下月兩會政策

龐文博透露，貝萊德目前對中國股市評級仍為適度超配，與去年12月上旬時相同，而經過過去兩個月急升後，他認為市場下一個焦點是將分別於下月4日及5日召開的全國政協及人大「兩會」有何政策促進內地經濟增長。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕人工智能（AI） 中國科技股 貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博

上 / 下一篇新聞

新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
巴郡現金儲備3342億美元新高
巴郡現金儲備3342億美元新高
海天味業申港上市備案獲中證監接收
海天味業申港上市備案獲中證監接收
貝萊德龐文博：續超配美股 看好科技金融電力股
貝萊德龐文博：續超配美股 看好科技金融電力股
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
生產Dahon單車 大行科工業績佳
生產Dahon單車 大行科工業績佳
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
港交所：藉慈善基金支持近120項目
港交所：藉慈善基金支持近120項目
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
可製防刺衣保護墊
可製防刺衣保護墊
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
袁國守：港股三大炒作主題
袁國守：港股三大炒作主題
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企
瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持
溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持
袁國守：中資股「歸位」
袁國守：中資股「歸位」
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
王弼：為何最怕贏到開巷？
王弼：為何最怕贏到開巷？
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
湯文亮：回購的威力
湯文亮：回購的威力
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
尚岸望開揚海景 主攻大單位
尚岸望開揚海景 主攻大單位
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
MPF新收益基金穩定派息自製長糧
MPF新收益基金穩定派息自製長糧