明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
封面故事

貝萊德龐文博：續超配美股 看好科技金融電力股

【明報專訊】港股上周繼續向好，恒指上升857點或3.79%，連升6周，累積升幅達4413點或23.14%，收報23,477點，屬2022年2月俄烏戰爭爆發以來高位，惟美股三大指數上周五均大跌近2%，恒指夜期收報23,397點，低水80點，港股今日復市料有沽壓。今期專訪貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）分析最新形勢。龐文博分析，人工智能（AI）現處於發展及應用初期，未來一段長時間應該是引領全球經濟轉型的變革性科技（transformational technology），而目前美國及中國均在AI領域具備全球競爭力，故AI料中長期繼續成為推動美國及中國股市向上的超級動力（mega force），建議即使短期市場難免會有波動，也要就此主題保持投資（stay invested）。

明報記者 葉創成

貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博（Ben Powell）去年12月5日在媒體投資會議上表示，展望今年美股整體盈利表現仍然強勁，而且不少科技股亦繼續受惠於AI普及此大趨勢，故該行當時仍超配美股。上述觀點發表後，美股過去逾兩個月亦繼續反覆向好，納指及標指更先後於去年12月16日及上周三創歷史新高。

不過，美國上周五公布一系列遜於預期的經濟數據，例如消費者對未來5年通脹預期升至3.5%創30年新高，而且商業活動亦放緩至17個月低位，觸發投資者對當地經濟及關稅政策憂慮加劇，美股三大指數道指、標指及納指上周五分別下跌1.69%、1.71%及2.20%。

美股兩大利好：AI超級動力政府放寬監管

上周訪港兩日期間，除了會面客戶外，龐文博亦接受《Money Monday》專訪，詳細分析美國總統特朗普上月20日重返白宮後加徵關稅及收緊移民政策對當地經濟及股市的影響，強調該行目前仍予美國股市超配（overweight）評級，這與去年12月5日時一樣，主要是基於美國經濟及股市受惠於特朗普新政府放寬監管（deregulation）及獲AI超級動力（mega force）推動等兩大利好因素。

龐文博表示：「我們目前仍然看好美股，估計美股升浪將會持續，原因之一是當地企業受惠政府放寬監管，料會釋放企業家野獸精神及提升信心（an unleashing of business animal spirits and confidence），創造更正面的營商環境；原因之二是AI此超級動力料可繼續推動美股向好。」

指關稅屬正常政策工具 市場習以為常

至於特朗普上月20日重返白宮至今一個多月已向中國加徵10%關稅，並且藉着加徵關稅作為籌碼向其他多個國家爭取更有利美國的貿易待遇，龐文博認為關稅風險即使不容忽視，惟暫時屬於可控。

龐文博表示：「在特朗普首屆總統任期內，美國2018年便開始向其他國家加徵關稅，而上屆拜登政府也維持着這些關稅，故關稅並不是新政策，市場近8年已經習慣了，期內我們一直生活在一個有關稅及貿易摩擦的世界，關稅已經成為美國以至其他國家貿易政策的一部分，因此目前市場對加徵關稅的新聞料不會感震驚，認為這是經常也會使用的正常政策工具，而非難以置信的手段。我要強調這並非代表忽視加徵關稅的風險，僅反映市場十分靈活（flexible），可以調整及吸收關稅風險（can adjust and incorporate the tariff risk）。」

事實上，特朗普去年11月5日勝出美國總統大選後，市場已經預期他在上任後料必加徵關稅以履行選舉時的承諾，惟至今美股仍然大漲小回，可見市場對關稅憂慮暫時實屬可控。

美聯儲觀望通脹數據 始調整幣策

在《Money Monday》第484期（上月27日出版）封面故事品浩（PIMCO）非傳統策略投資總監Marc Seidner接受訪問時認為，即使美國向中國加徵關稅，對當地通脹亦只會帶來一次性短暫影響，指特朗普如何執行打擊非法移民政策對通脹影響更大。

龐文博分析，假如美國採取更進取的非法移民驅逐出境及更強硬的邊境政策（more aggressive deportation policy and a much harder border），導致當地服務業勞動人口減少，的確會推高服務業通脹，加上加徵關稅亦會令通脹上升，屆時通脹的確可能回升，令聯儲局減息空間收窄。龐文博引述聯儲局上周公布的上月議息會議紀錄，指當局對於通脹會否回升亦採取觀望（wait and see）態度，這亦是該行以及其他市場參與者的取態。龐文博表示：「聯儲局目前不確定通脹會否回升，因此採取觀望態度，這是很合理的，因為聯儲局並不可以靠猜想（guess）而是靠數據（data）來制訂或調整貨幣政策。」

指美企業盈利增長強 可支持高估值

美國聯儲局在去年9月、11月及12月曾先後減息0.5厘、0.25厘及0.25厘，即累計減息1厘，令聯邦基金利率上端由5.5厘下調至4.5厘，意味資金成本下降，這是推動美股期內屢創新高的原因之一；聯邦基金利率上端現時處於的4.5厘仍屬過去20年較高水平（見圖1），記者請教龐文博，假如當局今年不再減息的話，對美股估值會否屬不利呢？

龐文博強調，假如美聯儲今年不再減息的話，美股估值亦不一定下調，原因是美股估值由多個因素決定，資金成本僅屬其一，更重要的是企業盈利增長動力。他回憶說，雖然2022年3月至2023年7月美聯儲曾大幅加息5.25厘，令聯邦基金利率上端升至5.5厘高位，惟美股2022年短暫受壓後，2023年便再展升浪至今，主要由AI超級動力帶來的上市公司盈利增長推動，料此情况今年可能會再次出現。

蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）及Tesla（美：TSLA）等美國7隻龍頭科技股（Magnificent 7）受惠AI熱潮，有關指數過去兩年勁升1.18倍，大幅跑贏納指、標指及道指（見圖2），被問到今年美股市况會否就此歷史重演？龐文博估計，由AI超級動力帶來的升浪會由Magnificent 7擴散至更多上市公司。

AI受惠股擴散至數據中心電力股

龐文博表示：「雖然Magnificent 7仍然非常重要，但我認為今年AI故事不止Magnificent 7，還有其他上市公司可以受惠。例如Magnificent 7近年巨額投資於AI（見圖3），原因是AI需要晶片來支持運算，並且需要把這些晶片集中放在某個地方，因此便需要興建大量數據中心，而這些數據中心又需要龐大電力，為電力公司帶來新增需求。換言之，我們需要增加相關基建才可以賦能AI晶片腦袋（ the broader infrastructure which is necessary to power the AI silicon brain），有關公司可以留意。」

監管鬆綁利IPO併購 金融股受惠

除了AI超級動力這個主題之外，龐文博在上文也提到，特朗普新政府放寬監管利好美股，就此而言，他認為最受惠的是金融股：「去年第四季放寬監管此主題已帶動金融股股價上升不少，而我們現仍喜歡金融股，原因是放寬監管對促進金融活動屬十分正面，料會帶來更多新股首次公開發售（IPO）及併購活動，這對金融股來說應該是非常好的消息。」

總結是次專訪時，龐文博強調，美國加徵關稅及收緊移民政策均可能令通脹升溫，而聯儲局因此亦可能會減慢減息步伐，這些都是重大及值得關注的事件，但就目前市况而言，他相信AI超級動力及放寬監管為美股所帶來重大順風或正面影響，可以抵消上述事件所帶來的負面影響，因此貝萊德目前仍然看好美股，估計美股中長期升浪將會持續，建議即使短期市場難免會有波動，也要繼續保持投資（stay invested）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕美國減息 Magnificent 7 美國通脹 關稅 人工智能（AI） 美國電力股 美國金融股 美國科技股 美股 貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博

上 / 下一篇新聞

新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
新盤本月成交破千宗 4個月首次 《預算案》前周末沽逾320伙 3盤兩日暫收逾3000票
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
證券期貨總會倡IPO回撥上限五成不變
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作
巴郡現金儲備3342億美元新高
巴郡現金儲備3342億美元新高
海天味業申港上市備案獲中證監接收
海天味業申港上市備案獲中證監接收
DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調
DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
中銀國際上期看好 中資科技高端製造上周領漲
生產Dahon單車 大行科工業績佳
生產Dahon單車 大行科工業績佳
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
稱港家辦可發揮全球資產管理角色
港交所：藉慈善基金支持近120項目
港交所：藉慈善基金支持近120項目
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
艾美疫苗：接入DeepSeek大模型
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
智能地墊瞬間變軟 防長者跌倒骨折
可製防刺衣保護墊
可製防刺衣保護墊
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
劉思明：受惠AI浪潮 騰訊Call 29001
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
伍禮賢：百勝中國持續提升營運效率
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
涂國彬：美短期料難減息 避險暫主導金價
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
陳大為：金價短期雖超買 留意利好因素
袁國守：港股三大炒作主題
袁國守：港股三大炒作主題
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
謝偉銓：務實應對學生減少 擴闊教育產業開源
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
沈永年：家居裝修向環保智能化發展
瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企
瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
陳正犖：日本或再加息 日圓看漲
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
許健生：「絕世天劫」帶來危與機
溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持
溫傑：匯控盈利展望佳  高息有望維持
袁國守：中資股「歸位」
袁國守：中資股「歸位」
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
林少陽：港股不宜再高追 滿倉者可減持
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
技術取勝：藥明生物升穿下降軌
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
李聲揚：科指ETF本地高息股可吼
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
艾雲豪：職場如球場 不必靠直線衝刺才成功
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
李順威：為何市場冷待美通脹高預期
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
劉思明：長飛光纖落後 嘉利異動
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
瑞銀亞洲：績後股價續飈 阿里牛56088
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
摩根大通亞洲：股價持續破頂 比亞迪購13774
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
周顯：澳門福利好 香港持續吃老本
王弼：為何最怕贏到開巷？
王弼：為何最怕贏到開巷？
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
曾淵滄：港股今輪升浪較去年10月實在
湯文亮：回購的威力
湯文亮：回購的威力
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
廖偉強：為樓市添活力的預算案建議
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力
尚岸望開揚海景 主攻大單位
尚岸望開揚海景 主攻大單位
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
碧海藍天睇樓量升 兩房呎售1.23萬
MPF新收益基金穩定派息自製長糧
MPF新收益基金穩定派息自製長糧