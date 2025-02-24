巴郡現金儲備3342億美元新高

巴菲特：大部分資金仍投資股票

巴菲特在信中稱，雖然巴郡持有的可交易股票價值從2023年底的3540億美元，降至2024年底的2720億美元，但持有未上市的控股權價值有所增加，並且仍遠高於已上市股份的投資組合價值。巴菲特又着股東放心，指巴郡永遠會將大部分資金投入於股票，且主要是美國股票，其中許多股票持有國際業務。巴郡永不會傾向持有現金等價物，而放棄持有優質企業股權，無論是控制性股權或部分股權。

不過去年巴郡曾多次出售其手持企業的股份，包括蘋果公司（美：APPL）、美國銀行（美：BOA）、花旗銀行（美：C）等數以十億美元的股票。巴郡亦自美聯儲局在2022年開始加息以來，轉向投資美國國債，並帶來大量利息收入。

在保險業務表現強勁帶動下，巴郡2024年營運收益474億美元，較2023年增27%。他在信中指出，2024 年巴郡表現比其預期好，儘管189項營運業務中有53%的盈利有所下降。但由於國庫債券收益率提高，巴郡大幅增持了這些高流動性的短期證券，並獲得了巨大的投資收益。

現年94歲的巴菲特一早選定巴郡副主席阿貝爾（Greg Abel）為接班人選，巴菲特在最新一封給股東的信提到，不久將來阿貝爾將取代其擔任行政總裁職務，並撰寫年度股東信。他又稱讚阿貝爾在抓住投資機會時生動地展現能力，媲美其已故拍檔芒格（Charlie Munger）。