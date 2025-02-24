美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作

【明報專訊】美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光接受訪問時表示，今年1月份外國遊客到香港，使用美國運通卡消費的金額，錄得雙位數的按年增長，另他稱內地遊客亦有類似趨勢。梁續指出，繼美國運通去年與商户收付款平台KPay，建立收單機構伙伴關係後，美國運通更擴大與KPay合作，利用KPay的銷售團隊去擴大收取美國運通卡的商戶網絡。
遊客訪港碌AE卡錄雙位數增長
KPay為商戶收付款平台，除向商戶提供智能POS收款機之外，亦有向商戶提供報表等服務。此外KPay有與各發卡機構合作，當中包括美國運通，為商戶提供不同付款方式。
合作後 KPay商戶申AE量升1.6倍
KPay聯合創辦人及首席執行官陳德群表示，KPay擁有銷售團隊到商戶面對面接觸「獲客」，他解釋面對面溝通，更易向商戶解釋SaaS（軟件即服務）的解決方案。另他提到，與美國運通合作後，KPay商戶申請使用美國運通數量，較合作前升1.61倍。
美國運通本身亦有營運收單業務，以及向商戶提供POS支付機。梁志光解釋，與KPay可分工合作去服務中小企商戶，KPay可專門向商戶解決營業上業務的繁瑣事，如中小企的管理資訊系統（MIS）等。而美國運通則專門負責推廣，將消費力較高的客戶吸引到商戶消費，為中小企帶來更多生意。
梁志光稱，近期掀起「深度遊」，高消費力國內客不止於商場及名店消費，亦會光顧有特色的中小型商戶。陳德群表示，KPay除收付款外，公司亦有與不同SaaS供應商合作，而KPay亦可向中小企商戶運用人工智能數據分析，向中小企提供更準確的商業資訊，去優化其營運。