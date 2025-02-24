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經濟

今次AI推升港股 料較去年「政策市」升勢更持久

【明報專訊】匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，現DeepSeek引起的升浪，對比起去年9月底由財政及貨幣政策所驅動的「政策市」，分別在於人工智能（AI）發展成為新增長點，可帶動企業重拾投資的信心，並推動AI全國普及應用，有望進一步提升企業營運效益及盈利能力，助中國股票估值重估。

她亦認為，是次由AI技術帶來的突破所引發股市升浪，有機會較去年9月底由寬鬆政策觸發的升浪持續更久。

DeepSeek或增企業盈利能力

內地去年9月底推組合拳救市，恒指10月初曾衝越23,000點關口，惟翌日即急回，跌穿21,000點關口，截至今年1月中，大部分時間在19,000點至21,000點波幅徘徊。范卓雲提到，去年9月底開始「政策市」推升港股的動力之後無以為繼，其後所公布的經濟數據亦顯示，國內通縮的壓力仍未解除，先前入市的國際基金相繼獲利後離場。

部分大型美國科網公司相繼於上季業績公布時，宣布增加發展AI的資本開支，剛公布第三財季業績的阿里巴巴（9988）亦表示，未來將加大投資雲業務及AI基建。范卓雲表示，DeepSeek為中國科技行業帶來的突破，帶動企業人工智能投資熱潮，有助提振民營企業的投資信心。

AI料促企業增投資 助抗通縮

被問及DeepSeek的AI技術突破將如何轉化為公司盈利改善時，范卓雲稱：「全球人工智能革命下階段的聚焦點，為人工智能技術的普及化，和加速將AI技術商業化，轉化為創造價值的新服務和產品。」 她提到，中國在工業機械人及自動駕駛等發展較成熟，若能將AI接入新產品上，將為中國製造業及公司盈利增長帶來支持，亦認為AI有機會成為一個新的增長點，促使企業再次增加投資，助力中國抵抗通縮壓力。

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