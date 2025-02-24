匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低

明報記者 江陵凱

范卓雲說：「中國股市包括高增長科技股，相對美股的估值折讓依然巨大，因此匯豐私銀於上周一（17日）決定將中國股市的投資觀點，由中性上調至偏高配置……第一階段流入港股參與此輪科技股升浪的主力資金為北水，包括國內機構投資者和私人投資者，惟環球股票基金對中國股票的偏低配置，暫時未見明顯改變。」

上調中國股市評級至偏高配置

范卓雲補充，許多環球股票基金仍偏低配置中資股，目前國際投資者如美資基金，對中國市場的投資情緒依然偏向審慎，因憂慮地緣政治及關稅等不明朗因素。但范指出，近期市場數據顯示，部分歐洲和亞洲股票基金，對近期對過度低配的中國股票，加倉至溫和低配或接近中性的配置。她認為，其餘的國際投資者或等待下周三（5日）兩會召開，暫時採取觀望態度，等待更明確的財政刺激政策信號。

內地AI公司DeepSeek推出大型開源語言模型（LLM），掀起近期AI熱潮推升港股。范卓雲提到，其提振內地A股市場的投資情緒，即使經歷本次DeepSeek所引起的新輪升浪，現時部分大型優質中國科網股，其12個月預測市盈率，較其歷史高峰期的估值，甚或對於美國科技七雄的估值，仍然存在龐大的折讓。

她續指出，目前恒指及MSCI中國指數的12個月預測市盈率，分別為10.6倍及11.3倍，兩者分別較標普500指數的來年預測市盈率22.6倍，分別折讓53%和50%。

范卓雲續指出，目前市場對部分中國科網股做估值時，對雲端運算業務的估值明顯低估，現股價主要反映主營業務如電商等的價值，預料隨着中國AI技術應用普及化，將推動市場對科企雲端運算業務價值做重新評估。

看好中國電商自駕機械人等行業

范卓雲稱，匯豐私銀現時看好中國互聯網、電子商貿、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛，以及機械人行業，為能成功應用AI技術提升盈利能力的領軍企業。她亦提到，預期於美國新政府的貿易政策影響下，市場波動較大，而黃金仍為避險的選擇，另人行亦恢復增持黃金，利好黃金價格，匯豐私銀現給予黃金超配評級。