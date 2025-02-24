瑜一3房叫租8萬 每呎85元超區內豪宅

每呎管理費7元

若參考同區、位於加多利山的超級豪宅屋苑ST. GEORGE'S MANSIONS，市場上月錄得2座中層B室，實用1873方呎3房兩套間隔，以月租15萬元租出，呎租約80元，即上述瑜一3房戶每呎叫租高逾6%。有代理指出，叫租偏高除與業主心雄有關外，亦與屋苑管理費有一定關係，現時所謂以「全包宴」形式的住宅月租，普遍包括差餉、地租及管理費等，據悉瑜一每方呎管理費約為7元。本報就瑜一系列的屋苑管理費事宜，向港鐵查詢，港鐵發言人表示不作回應。

若與區內其他大型私人屋苑，如瑜一鄰近天鑄比較，樓齡約9至10年，兩期共有527伙，現時每方呎管理費約5元，而同區附近的皓畋及ONE HOMANTIN，現時每方呎管理費均約5元水平。區內代理稱，涉447伙的瑜一IA期，近期已陸續通知業主收樓，屋苑IA期、IB期現有約10個單位放租，其中3房1套單位入場叫租約8萬元，例如IB期3A座中層C室，實用941方呎，現時每月叫租約8萬元，折合實用呎租約85元，業主2023年5月以約2789萬元一手購入，料租金回報率約3.4厘。此外，自去年2月底政府全面「撤辣」後，個別新盤業主同時在二手市場放售「試水溫」，上述單位的業主同時以約2980萬元放售，呎價約3.2萬元，若售出，持貨近兩年帳面賺約191萬元或約7%。

郭少芸1.42萬租出第一城兩房 回報3.9厘

另外，近年轉戰內地直播帶貨的TVB前藝員郭少芸，近月先後以共1709萬元與家人連購沙田第一城4個細單位收租，美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，當中52座高層E室，實用284方呎，兩房間隔，最新以月租1.42萬元租出，實用呎租約50元，以去年10月435萬元購入價計，租金回報約3.9厘。

[香港地產]