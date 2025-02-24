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經濟
香港地產

大新副CEO斥3900萬買龍景樓3房戶

【明報專訊】政府「撤辣」一周年，市場再錄銀行界高層入市個案，其中大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼財資、環球市場處及企業融資部主管麥曉德，本月初以3900萬元購入中半山老牌豪宅龍景樓一個3房1套單位連車位。

上述龍景樓位於中半山麥當勞道39號，樓齡約60年。資料顯示，項目一伙低層D室，實用2351方呎，3房1套間隔，連車位以3900萬元易手，實呎16,589元，與2017年同廈相若樓層、面積相同的D室成交價3800萬元相若，買家以Yelvo Holdings Limited作登記，公司董事包括Mayhew Nicholas John及相關人士，即大新銀行麥曉德。原業主2000年1023萬元購入，現帳面獲利2877萬元或2.8倍。

廣明苑兩房490萬沽 4個月炒貴一成

另外，市場再錄短炒獲利個案。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳廣明苑D座高層13室，實用530方呎，兩房間隔，最新以490萬元已補價售出，實呎9245元。資料顯示，原業主去年10月445萬元已補價購入，持貨短短4個月，帳面獲利45萬元或一成。

市場再錄海外回流客入市個案。 中原地產副區域營業董事陳凱超指出，西灣河鯉景灣B段逸康閣中層A室，實用799方呎，3房間隔，享開揚海景，獲剛從外國回流的買家以1162萬元承接。原業主2009年655萬元購入，曾作內部轉讓，單位16年間升值507萬元或約77%。

十大屋苑周末12宗成交 10周新高

周三新一份《財政預算案》公布前的周末，中原地產及美聯統計，十大屋苑兩日均共錄12宗成交，較前周同期上升約33%，重返雙位數交投量之餘，更創近10周新高，零成交屋苑大幅減至兩個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，新一份《財政預算案》將出爐，全民憧憬有刺激經濟措施，樓市交投氣氛做好，相信待《預算案》正式出台，後市發展方向明確下，交投會進一步做好。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，隨着周三《預算案》公布及市場明朗化後，若利好措施落實後，大量購買力有望爆發，樓市小陽春將真正重現料下月一二手交投將有顯著升幅。

[香港地產]

相關字詞﹕十大屋苑 短炒獲利 廣明苑 龍景樓 名人入市 Mayhew Nicholas John 麥曉德 大新銀行

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