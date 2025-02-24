太古地產今年擬港滬海外推6盤 涉逾2800伙

海德園開始軟銷 一期涉592伙

杜偉業表示，2022年3月太古地產宣布未來10年投資1000億元於核心市場，當中200億元將投放於住宅買賣項目，包括香港、內地及東南亞。截至去年8月，1000億元投資計劃內，住宅買賣投資額已達100億元，包括今年推售的重點項目、提供850伙的海德園。項目一期已獲批預售，涉及592伙，預計明年落成。市場消息稱，一房實用418方呎起，最細兩房實用512方呎，而3房1套連多用途戶實用則約899方呎起，為近年一手市場少有同類供應，而單位更配備德國品牌Miele Smartline系列廚房家電。項目現已於金鐘太古廣場做軟銷，售樓說明書及展銷廳亦已接近完成，最快下季推售。

深水灣道6號採曲面弧形設計

此外，前身為收租項目、現重建成超級豪宅的南區深水灣道6號，由兩幢洋房組成，實用分別為1萬方呎及5000方呎，外型採曲面弧形設計，設施包括無邊際私人泳池、內置升降機及健身室等，市場預期將成為該集團繼山頂司徒拔道傲璇（OPUS HONG KONG）後，另一個矚目超級豪宅。杜偉業稱，在豪宅市場強勁需求下，預計項目將會吸引全球高資產淨值人士，而項目正在內部裝修，預計今年落成。至於海盈山，杜稱，項目現已售出約153伙，而過去1個月內沽出約95伙。

內地市場方面，太古地產與陸家嘴集團合作的陸家嘴太古源源邸，位於黃埔江沿岸，屬太古源綜合發展項目住宅部分，提供378伙。杜稱，項目早前開售反應熱烈，首批50伙中已售出49伙，反映上海市場對高端住宅產品的強勁需求和購買力，集團短期內將加推另一批單位。

[香港地產]