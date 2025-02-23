美經濟數據差 道指跌748點失守50天線

港股夜期低水 明好淡角力

上周五美股連續第二日下跌，道指及納指均跌穿50天線，標指跌至近50天線，創年內最大跌幅，中線走勢轉差。總結全周，美股三大指數均下挫，道指累跌1118點或1.7％，是三大指數中跌幅最小；納指及標指均累跌逾2.5％，分別跌502點及101點。道指重磅股份、美國最大醫療保險商聯合健康據報遭美國司法部調查其醫療保險計費協議問題，股價急跌7.17％，成為上周五跌幅最大的道指成分股。

科技股走弱 中概股逆市升

重磅科技股普遍走弱，美國國家公路交通安全管理局網站報告指出，Tesla正召回逾37.5萬輛在美國市場銷售的Model 3和Model Y，以修復其電子動力輔助轉向系統的安全隱患。消息拖累Tesla上周五跌4.68％，收報337.8美元。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）收報134.43美元，跌4.05％，Meta（美：META）及微軟（美：MSFT）均跌逾1％（見表）。中概股逆市走強，阿里巴巴（美：BABA）收報143.75美元，漲5.72％，小鵬汽車（美：XPEV）收報18.4美元，漲3.95％，嗶哩嗶哩（美：BILI）收報22.82美元，漲3.21％。

Truist Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示，美股「估值過高」時，多種利淡因素疊加，就足以引發「一點震盪」。美國經濟數據疲軟引發市場憂慮，美股大跌之下資金流入債市避險推高美債。另彭博社報道，上周五紐約時間下午3時後，美國國債利率全線下跌8至9.5個基點，10年期國債孳息觸及兩周低點，一度跌至4.404厘，收報約4.41厘。