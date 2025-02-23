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經濟
香港地產

朗天峰首輪250伙單日沽清 套9.6億 恒地兩盤南首Belgravia II首日共收逾千票

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布前的周末，新盤市場非常熱鬧。由嘉里（0683）發展、樓花期長約10個月的元朗十八鄉路朗天峰，昨日展開銷售，以價單形式推售250伙，全數售罄，更獲大手客斥資逾1600萬元購入4伙。另一邊廂，雙盤齊發的恒地（0012），旗下兩盤分別九龍城南首及長沙灣Belgravia Place II，昨日同步接受認購，兩盤合共收逾千票，預計於本周開售。

明報記者 甘潔瑩

過去一周累收逾1.4萬票、超額認購約55倍的元朗朗天峰昨日首輪銷售。項目分兩組揀樓，A組大手時段買家最多可購買6伙，當中需包括一個指定兩房單位；B組買家最多可購兩伙。

大手客斥逾1600萬購4伙

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰首批單位250伙已全數獲得認購，套現9.6億元，將積極研究加推，以回應市場需求。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，項目錄投資者大手入市個案，最大手買家選購4伙，涉資1641萬元。

此外，恒地雙盤齊發，主打細單位、屬短期樓花盤的九龍城南首，樓花期長約10個月，上周以折實均呎17,388元首推63伙，發展商昨日正式接受收票認購。市場消息指出，項目累收約800票，以首張價單63伙計，超認購逾11倍。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目對外開放示範單位以來，累計參觀人次已超過3500人，以家庭客及實力投資者為主。

恒地另一樓花期新盤長沙灣Belgravia Place II，樓花期約18個月，亦於昨日接受收票認購。據悉，項目暫收到約350票，以首張價單50伙計，超額認購6倍。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place II昨日錄逾3500參觀人次。

Coasto首日收逾300票

加推30伙

此外，宏安地產（1243）已屆現樓的鴨脷洲Coasto，上周以折實均呎17,085元推出首批30伙，昨日正式收票。宏安地產執行董事程德韻表示，項目累計收逾300票，超購逾9倍，因應市况需求，昨日加推價單第2號共30伙，折實後售價由444.1萬至723.5萬元，實呎16,032至19,501元，屬原價加推。另因應買家對特色戶的查詢，昨日上載特色戶銷售安排，將於本周三（26日）推出全數8伙特色單位作招標。

[香港地產]

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