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經濟
企業地球村

擁AI初創獲主動洽融資 有公司估值一年升14倍

【明報專訊】其他初創公司於困境掙扎之際，涉AI概念的初創公司則扶搖直上，不斷獲注資之餘，不少估值更屢創新高。受OpenAI及DeepSeek等一線AI公司帶動，各款應用AI技術的初創公司這兩個月來好消息連連，甚至有投資者主動洽談融資，更有公司融資後，估值較一年前急飈14倍。

彭博引述消息稱，主力做商用及家用機械人的加州公司Figure AI正與投資者洽談，擬集資15億美元。今輪融資將由Align Ventures及Parkway Venture Capital主導，有望令公司估值推高至395億美元。去年Figure AI估值只有約26億美元，意味今次融資令其估值急飈14倍。過往Figure AI投資者不乏大企業，如微軟（美：MSFT）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、OpenAI、亞馬遜（美：AMZN）創辦人Jeff Bezos等。

消息稱，投資者看到AI推理能力有突破，期望公司產品普及。Figure行政總裁Brett Adcock預料，未來4年公司人形機械人出貨量可達10萬個。

大部分AI融資集中美國

總部於加州三藩市的AI聘請服務公司Mercor，繼去年12月融資7500萬美元後，最近再獲融資1億美元，令估值漲至20億美元。去年9月其估值只有2.5億美元，即半年內大漲7倍。Mercor行政總裁Brendan Foody透露，今次融資時他沒有出外「撲水」，反而是投資者主動找上門，很快就同意Mercor條款，兩周內就促成這輪融資。他補充，目前Mercor錄得盈利，料今年2月收入達700萬美元，盈利100萬美元。

另一間獲Nvidia支持的三藩市AI初創公司Together AI，上周也表示已集資3.05億美元，一年內將公司估值推高1.6倍至33億美元。Together AI為雲平台，讓開發者及研究人員訓練及部署生成式AI模型，去年3月估值僅約12.5億美元。今輪融資由創投公司General Catalyst及沙特亞美系內的Prosperity7 Ventures主導，Nvidia、Salesforce Ventures等公司也有落注。

Dealroom報告指出，目前大部分AI融資都集中在美國。去年42%在美國籌集的創投資金投放在AI初創公司，總值約807億美元。

[企業地球村]

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