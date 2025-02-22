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2025年2月22日星期六
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阿里升14%領AI股炒上 港股飈900點 突破23000創3年高 北水轉淨買140億
美媒指GameStop CEO 增持阿里 持股值78億
滬深股成交逾兩月來再突破2萬億
渣打信貸減值增5% 港商業地產撥備5800萬
騰訊音樂地平線納科指 中通百濟神州入國指
黃偉綸：續推動資本市場代幣化技術 陳浩濂稱有銀行擬參與InvestLM 探索生成式AI
港交所優化交收費 劃一按交易額收0.0042%
新世界發盈警 料半年虧損最多68億
電盈虧損收窄36% 演唱會門票售罄
美團KeeMart等商標獲公布申請通知書
蜜雪冰城首日孖展4400億 超購1270倍
FT：日團隊擬邀Tesla投資日產救亡 消息稱獲前首相支持 股價升近一成
英媒：日官員稱華出口管制 威脅全球電子產品供應鏈
馬斯克：擬審查聯儲
恒地雙盤齊發 Belgravia II均呎1.59萬 貼近一年前1期呎價 首批1房折實409萬起
WHITESAND COVE上樓書 3房分層戶833呎起
預算案前CCL跌0.78% 減息後最大跌幅
青衣物流地收一標書 業界料有流標風險
安老院舍營運商近半億購卑路乍街舖
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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