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經濟

香港地產

青衣物流地收一標書 業界料有流標風險

【明報專訊】為推動現代物流業的發展，由去年至2027年，政府將推出4幅物流用地，其中首幅推售的物流地位於青衣青鴻路與青衣路交界，屬「巨無霸」地皮，可建樓面逾245萬方呎，地皮昨日截標，運輸及物流局只收到一份標書。據悉，入標財團為星資豐樹產業，該集團2013年以16.926億元中標昨日截標毗鄰的物流地，並已發展為豐樹青衣物流中心，若成功投得地皮，料能產生協同效應。有測量師指出，該地料有流標風險。

昨日截標的物流地，位處青衣東面，鄰近藍澄灣，地皮面積約44.7萬方呎，最高可建樓面約245.24萬方呎，是政府近年推出的物流地中，暫為規模最大的一幅物流地，以發展多層現代物流設施及公眾停車場，須提供至少550個貨車泊位。

豐樹12年前投得毗鄰地

呎價1850元

據悉，入標財團為星資豐樹產業，該集團2013年以16.926億元中標昨日截標毗鄰的物流地，以可建樓面91.5萬方呎計，每方呎樓面地價約1850元，並已發展為豐樹青衣物流中心。

值得留意的是，政府過去約10多年，曾先後推出5幅物流地，每次入標反應也不俗，對上一幅推售的物流地，則是疫情期間2022年推出位於葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界地皮，由從事倉儲投資物業開發的ESR（1821）投得，中標價52.56億元，每方呎樓面地價3539元，該集團後來引入華懋作合作伙伴。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次地皮規模大，市場缺乏有財力又願意投資的營運者，只收到一份標書，情况並不理想，料有流標風險。綜合市場人士估計，青衣物流地於截標前的估值約24.5億至37億元， 預計每方呎樓面地價約1000至1510元。世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部執行董事兼主管鄭亥延分析指出，葵涌和青衣地區將在2027/28年新增約650萬方呎可作物流供應的樓面，而目前高品質物流的空置率徘徊在10%以下，3年後新增的供應，將會增加未來的空置率。

相關字詞﹕豐樹產業 青鴻路 物流地

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