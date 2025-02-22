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經濟

香港地產

WHITESAND COVE上樓書 3房分層戶833呎起

【明報專訊】市區新盤魚貫推出之際，新界豪宅盤亦部署出擊，華懋旗下西貢公路162號WHITESAND COVE，位於蠔涌、西貢公路近響鐘路，已屆現樓，並已上載樓書。華懋銷售總監封海倫表示，項目自上月命名以來，已接獲逾800個客戶查詢，料短期內開放現樓予公眾預約參觀，最快下月初招標推售。

項目由6座洋房及5座低座住宅大樓組成，提供40伙。分層戶佔34伙，實用面積由833至1772方呎，涵蓋3房1套至4房4套間隔；洋房實用面積則由2195至3162方呎，提供3房3套及5房5套設計，所有洋房均設有私人升降機大堂及專屬停車位，住戶可由停車場經私人升降機大堂直達洋房各層。項目亦提供41個住宅車位，每座洋房均各備1個車位。

皇都單日再沽6伙 吸金7000萬

近期港島熱賣新盤、新世界（0017）北角皇都，明日第三輪銷售前夕，單日再連售6伙，吸金近7000萬元，包括招標售出32樓B1室，實用面積834方呎3房1套間隔，以2877.3萬元成交，呎價3.45萬元。項目上月開售至今累沽262伙，佔全盤單位總數388伙近七成，套現近30億元。

林海山城本月暫錄4宗成交

位於大埔露輝路、香港興業（0480）和希慎（0014）合作的現樓林海山城，本月暫錄4宗成交；據成交紀錄冊顯示，最新再沽出兩伙、共套現逾3400萬元，包括第2座地下A室、實用面積1078方呎3房間隔，成交價1261.2萬元、實呎約1.17萬元，買家採先租後買付款方法，可獲逾88.28萬元回贈，佔成交價約7%；另第12座地下A室、實用面積1515方呎3房間隔，連花園，成交價2192.71萬元、實呎1.67萬元，買家成交期90日。

不過，新世界與港鐵（0066）合作、正重建的大圍站柏傲莊III，則新錄本月第3宗取消交易個案，位於1A座16樓A室、屬實用面積991方呎3房戶，2021年9月以2252.6萬元、實呎2.27萬元售出，買家已取消交易。項目自2021年8月至今，料累錄近490宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的58%。

相關字詞﹕新盤 豪宅 柏傲莊III 皇都 林海山城 WHITESAND COVE

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