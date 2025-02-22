美製造業PMI升至51.6 服務業收縮

昨晚公布的PMI數據顯示，美國製造業持續復蘇，2月製造業PMI初值升至51.6，是去年6月以來最高，連續兩個月高於50榮枯線的活動擴張水平。不過服務業活動出乎意料轉弱，2月服務業PMI初值降至49.7，分析師原預期升至53，是服務業逾兩年來首次活動收縮。美國2月綜合PMI初值降至50.4，是2023年9月以來最低的增長。美股三大指數早段續跌。

此外，日本1月消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）按年升3.2%，是2023年6月以來最大升幅。除政府補貼減少的汽油及煤油價格上漲以外，大米價格向上也推高了整體指數，令市場預期日本央行的加息步伐可能較預期激進。日圓兌每美元昨再升穿150；每百日圓兌港元在5.16算。

（綜合報道）

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