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經濟
國際金融

英媒：日官員稱華出口管制 威脅全球電子產品供應鏈

【明報專訊】美國持續收緊對華技術出口限制之際，中國政府也採取反制措施，限制對美國及其盟友出口部分半導體關鍵原料，其影響已開始浮現。《金融時報》報道，日本官員及企業高層表示，中國加強半導體原材料出口管制，正威脅全球電子產品供應鏈。

日進口鎵一年挫85%

去年底美方對中國半導體產業頒布3年來第三波制裁，將140家中國企業列入出口管制實體清單後，中方隨即收緊對鎵、鍺、銻及所謂超硬材料的出口管制，原則上禁止向美國出口相關材料，因為它們在民用和軍用技術中具雙重用途。在這之前，中國已對美國盟友日本停止相關出口超過一年。日本官方統計數據顯示，日本從中國的鎵進口量，已受到此前限制措施的衝擊，自2023年8月中方收緊相關出口限制以來，鎵進口量一年內下降85%。

根據顧問公司Project Blue的數據，中國生產的精煉鎵產量佔全球98.8%。日本企業是全球最大的「3G」材料（鎵、鍺和石墨）消費國，這些材料用於製造電動車引擎、晶片和電池等關鍵電子產品及零件。日本官員憂慮，中方的最新禁令，包括禁止向特定軍事用戶出口含鎵產品的域外出口管制措施，將要求大量日本企業向中方匯報對美國出口的狀况，例如Tesla電動車引擎的日本生產商等，都可能要獲得中方的出口許可證。

在美國總統特朗普向中國產品加徵10%關稅後，中國本月收緊了對鎢和銦等另外5種關鍵礦產的出口限制。日方表示，鎢的限制已為日本企業帶來問題。日本企業高層指出，遵守中方的轉口管制規定幾乎不可能，因為無法透過供應鏈追蹤到鎵的最終用戶。一些含鎵產品的製造商表示，打算避免提供數據，以換取中方批出許可，因為用戶的最終用途難以掌握，又或根本不對外披露。日本以外的鎵用戶表示，全球供應鏈如此緊密，以至於鎵最終會流入美國。法律界人士指出，中方將如何執行出口管制仍未確定，但可能會取決於與美國的外交關係。

（金融時報）

[國際金融]

相關字詞﹕出口管制 日本 原料 半導體

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