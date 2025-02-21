蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」

【明報專訊】蘋果相隔3年再推出平價版iPhone，新機不再以iPhone SE命名，而是稱為iPhone 16e，成為iPhone 16系列的新成員。iPhone 16e是首款搭載蘋果設計的5G晶片「C1」的新機。蘋果形容C1是iPhone手機中，最節能的調制解調器（modem）。這使16e的電池使用時間大幅延長，影片播放時間最長可達26小時，日常使用時間亦較此前的iPhone SE多出12小時。市場分析認為，引入「C1」是蘋果徹底擺脫高通5G晶片的第一步。
《華爾街日報》指出，搭載「C1」晶片的16e，將允許蘋果對其最新晶片應用於旗艦新機前做測試。無線行業資深專家Edward Snyder表示，16e是一款測試工具，在新晶片應用於今秋推出的iPhone 17之前，蘋果希望先獲得有關運行情况的數據。
具AI功能 今晚開放預訂
Snyder預計，秋季發布的新iPhone，將有20%搭載「C1」，其餘設備將使用現時高通提供的蜂窩晶片。若「C1」運行良好，Snyder預計蘋果將在兩年內完全停用高通晶片，從而為蘋果每年節省數十億美元。
與iPhone 16一樣，新機搭載蘋果自研的A18晶片，並同樣配備Apple Intelligence的AI功能。自2016年第一代iPhone SE推出以來，該系列一直被定位為價格較低的智能手機，不具備高端功能。今次配置明顯有所提升，例如配備6.1吋超級Retina XDR OLED屏幕。與iPhone 16一樣，16e搭載了4800萬像素的主鏡頭，但不支援0.5倍超廣角鏡及微距拍攝功能。
新機有黑、白兩款顏色選擇，儲存容量有128GB、256GB和512GB，售價由5099港元起。蘋果在周五晚上9時開放預訂，並在本月28日開始發貨。