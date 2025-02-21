明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高

【明報專訊】美聯儲公布1月會議紀錄顯示，官員對上月維持利率不變的決定感到滿意，對短期內減息的意願不大。值得注意的是，會議紀錄指出，美聯儲官員在1月談論到可能需要暫停或放緩縮減資產負債表，直到美國國會解決債限危機，避免財政部耗盡借款權。會議紀錄指出，在國會提升債限後，銀行系統的準備金（reserves）可能會迅速下降，按照目前資產負債表縮減進度，準備金可能會低於美聯儲認為的適當水平。路透社指出，這可能預示量化緊縮（QT）的結束，可能比許多市場人士預期的更快、更突然。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，美聯儲可能已接近可以停止QT的水平，但目前還未能確定。高盛指出，會議紀錄內容顯示，美聯儲可能快將放慢縮表，預計美聯儲官員將在3月會議討論放慢縮表，並在5月會議公布相關決定。受暫停或放慢縮表的消息影響，美國國債價格向上，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.25厘，美國10年期國債孳息跌至4.52厘。美股三大指數早段下滑。零售銷售巨擘沃爾瑪（美：WMT）對前景的疲弱預測，引發市場對美國經濟前景的擔憂，道指早段跌逾500點。

沃爾瑪料前景疲弱 道指曾跌500點

市場憂慮美國總統特朗普可能會撤回對烏克蘭的支持，地緣政治緊張形勢刺激黃金的避險需求，現貨金昨曾漲至每盎司2954美元，期金升至每盎司2973美元，兩者再刷新歷史高位。高盛本周將今年底的金價目標，上調至每盎司3100美元。

聯儲線人：縮表恐耗盡銀行系統儲備金

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，與債限相關的市場動態，可能會導致美聯儲的儲備金大幅波動。儲備金是銀行業存入美聯儲的存款，而美聯儲的縮表過程，最終將耗盡銀行系統的儲備金，而美聯儲並不確定這過程持續多久。

Timiraos稱，美國財政部對現金餘額的管理，可能會引發貨幣市場波動，從而令美聯儲在判決合適的儲備金水平時面臨挑戰。彭博社指出。美國財政部已用了70%以上的非常措施，以延長其在債限以內的借貸權，並已開始削減票據發行，並減少現金餘額。若美國國會商議提升或擱置債限所需時間愈長，流入金融體系的現金就會愈多，從而掩蓋可能預示何時停止QT的貨幣市場信號。當債限協議達成，銀行在美聯儲存放的額外現金可能迅速減少。

根據會議紀錄，美聯儲官員認為，「考慮暫停或放慢縮表進程，直至債限問題得到解決」可能是適當的。Timiraos表示，美聯儲最終將停止縮表，屆時當局需購買新的美國國債來替代到期債務。會議紀錄顯示，官員在上月會議支持調整買債策略，使美聯儲持有的美國國債期限結構，更接近市場上的美國債務期限分布。

資產負債表已降至6.8萬億美元

美聯儲自2022年中開始縮表，其資產負債表規模已由當時的9萬億美元峰值，降至目前約6.8萬億美元，但仍顯著高於新冠疫情爆發前的4萬億美元水平。美聯儲正密切關注一系列市場流動性指標，不過美聯儲主席鮑威爾直至上周仍表示，在QT方面仍有很長的路。

路透社稱，追蹤美聯儲縮表進度的分析師，尚未考慮到短期內暫停縮表的前景。會議紀錄亦指出，紐約聯儲銀行在1月議息前一項調查顯示，市場參與者普遍預計量化緊縮將持續至今年中。美聯儲對上一次在2019年縮表，曾引發隔夜市場利率急升4倍至10厘，為市場流動性不足響警號，促使美聯儲當時停止縮表。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美聯儲線人 債務上限 縮表 會議紀錄 美聯儲

上 / 下一篇新聞

阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
港通脹2%高預期 新春推高食品價
港通脹2%高預期 新春推高食品價
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
網易上季多賺三成 股息增13%
網易上季多賺三成 股息增13%
香港電訊去年多賺1.6%
香港電訊去年多賺1.6%
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
港元定存中銀香港7日年息見8厘
港元定存中銀香港7日年息見8厘
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
周顯：滅赤的大原則
周顯：滅赤的大原則
譚新強：如何打造長期健康牛市
譚新強：如何打造長期健康牛市
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
澳洲減息周期初段 暫未推升樓價
澳洲減息周期初段 暫未推升樓價
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價
YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入