楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%

市場消息指出，上述單位為松苑低層B室，實用面積1917方呎，3房連雙套及工人套房間隔，據悉以約5680萬元連兩車位售出，實呎29,630元。楊超成2021年7150萬元連兩車位購入，持貨近4年，帳面蝕讓約1470萬元，若連同使費，料實蝕約1900萬元或27%。

翁文通888萬沽囍滙一房 12年實蝕80萬

此外，消息指出，灣仔囍滙3座最低層1房戶，實用面積432方呎，最新以888萬元售出，實呎20,556元，資料顯示，原業主姓翁，據悉為資深投資者翁文通相關人士，2013年以約925.8萬元一手購入，持貨12年，帳面蝕讓約37.8萬元或約4%，若連使費料實蝕約80萬元或9%。

另外，九龍站天璽星鑽璽高層J室，實用面積530方呎，兩房間隔，本月初以1488萬元由內地背景買家購入，實呎22,415元。

內地富商1488萬蝕沽天璽兩房戶

資料顯示，原業主以楓譽投資有限公司名義於2013年約1894萬元一手購入，公司董事吳長顯為內地富商，2013年亦斥約4.4億元連購11伙天璽及柯士甸站The Austin 3伙，為九龍站一帶最大手投資者之一，今次沽出單位，帳面蝕讓約406萬元，若連使費料實蝕約490萬元或26%。

青衣本月暫錄24宗成交 超上月全月

不過，部分地區交投回升，中原高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣本月暫錄約24宗二手成交，已超越上月全月約20宗水平，其中藍澄灣上月僅錄1宗成交，本月已錄4宗買賣，位於屋苑2座中層H室，實用面積451方呎，兩房間隔，享泳池景，以431萬元沽出，實呎9557元，較主要銀行估價低約5%。原業主2013年370萬元買入，持貨約12年帳面獲利61萬元或16%。

另屋苑3座高層F室，實用面積488方呎，兩房間隔，以518萬元易手，實呎10,615元。原業主2006年205萬元買入，持貨約19年帳面獲利313萬元或1.5倍。