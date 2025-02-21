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經濟

香港地產

中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億

【明報專訊】政府「撤辣」一周年，樓市出現旺市不旺價局面。據中原樓市大數據資料顯示，2021年9月全港私宅樓價總市值高見逾12萬億元，平均樓價達982萬元，隨着樓價下跌，上月總值跌穿9萬億元，低見8.99萬億元，與「撤辣」前9.5萬億元比較，一年來再跌近4800億元，平均樓價跌至699萬元。

若以全港約128萬伙私宅計，相當於「撤辣」後平均每名業主身家減少逾47萬元，與2021年高位比較，身家更縮水達283萬元。事實上，去年「撤辣」後本港樓價一度連升兩個月，累升逾2%，但升勢無以為繼，之後樓價更連跌5個月。中原城市領先指數CCL現為138.47點，與去年「撤辣」前145.37點比較，跌近5%，與2021年歷史最高位191.43點比較，更累跌近28%。

美聯：撤辣後內地客入市增1.3倍

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於部分發展商擔心「愈遲賣個市愈差」，採用「以價換量」的策略，形成2024年新盤市場非常暢旺，「撤辣」後錄逾1.5萬宗登記，按年升55%，發展商賣樓套現逾1952億元，按年升八成；但現時一手貨尾逾2.2萬伙，相信未來一兩年仍是發展商「清貨年」，惟政府將於下周三發表新一份《財政預算案》，有望推出振興經濟措施，再為樓市帶來正面刺激作用。

事實上，自「撤辣」以來，內地客入市比例增，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，以去年3月至今年1月共11個月計算，內地買家（以買家姓名的英文拼音識別）於香港樓市一二手住宅買賣註冊量共錄11,926宗，較「撤辣」前11個月5189宗大幅急升約1.3倍；金額方面，「撤辣」後11個月內地買家共涉及約1291億元，亦升逾一倍。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以佔個人買家比率計算，近11個月內地買家註冊量佔比約23.7%，比起前11個月約14.7%增加約9個百分點；金額方面，更由約23.3%升至約34.4%，增加11.1個百分點。

相關字詞﹕美聯物業 內地客比例 中原城市領先指數CCL 撤辣一周年

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