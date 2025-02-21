明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價

【明報專訊】日前投得東涌住宅地的新地（0016），旗下新盤有望於下周新一份《財政預算案》公布前後登場，其中樓花期約10個月的西沙SIERRA SEA，正待批預售，發展商繼續軟銷。新地副董事總經理雷霆透露，由項目駕車前往港鐵烏溪沙及大學站，分別需要約5分鐘及約9分鐘，以及有多條巴士及小巴線往馬鞍山、大學站及港島等地方。至於集團頭炮新盤、天水圍YOHO WEST PARKSIDE亦料快將獲批預售，雷霆期望該盤最快下周開價，並於下月初開售，而SIERRA SEA將緊接推出。

SILVERSANDS今年開齋 實呎2.1萬沽

綜合市場資訊，本月整體一手成交累錄約680宗。信置（0083）發展、已屆現樓的馬鞍山SILVERSANDS，位於1座8樓B室，實用面積921方呎、3房1套連儲物房間隔，連車位以1934.1萬元售出，呎價2.1萬元，為項目今年首宗成交。據成交紀錄冊顯示，買家享有360日成交期，享有先住後付優惠及代繳印花稅優惠。

億京旗下已屆現樓大埔白石角海日灣，據成交紀錄冊顯示，Court C 第2座8樓D室，實用面積1046方呎3房1套連儲物室間隔，以1581.6萬元成交、實呎1.51萬元。買家採先租後買付款計劃，可獲逾262萬元租金回贈（佔成交價約17%）。

另外，路勁（1098）及港鐵（0066）合作現樓項目、黃竹坑港島南岸晉環，本周連沽3伙，套現約9500萬元，最新以914.9萬元售出第2A座23樓G室，屬實用面積370方呎的1房戶，實呎約2.47萬元。

預料下半年落成的泛海（0129）洪水橋滙都II，於今晚7時發售最後45伙，包括9伙標準1房、9伙標準兩房，以及27伙連天台特色戶，折實呎價由9388元起。項目新一輪開售前夕，再錄得新成交，位於5座1樓B08室，實用面積434方呎，兩房間隔，成交價412.36萬元，呎價9501元。此外，第5座1樓A12室，實用面積430方呎，兩房間隔，則以421.85萬元售出，呎價9810元。

相關字詞﹕晉環 滙都II 海日灣 YOHO WEST PARKSIDE SIERRA SEA 新地

上 / 下一篇新聞

阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
港通脹2%高預期 新春推高食品價
港通脹2%高預期 新春推高食品價
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
網易上季多賺三成 股息增13%
網易上季多賺三成 股息增13%
香港電訊去年多賺1.6%
香港電訊去年多賺1.6%
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高
聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
港元定存中銀香港7日年息見8厘
港元定存中銀香港7日年息見8厘
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
周顯：滅赤的大原則
周顯：滅赤的大原則
譚新強：如何打造長期健康牛市
譚新強：如何打造長期健康牛市
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
澳洲減息周期初段 暫未推升樓價
澳洲減息周期初段 暫未推升樓價
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入