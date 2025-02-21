明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
環球樓市

投資策略

澳洲減息周期初段 暫未推升樓價

【明報專訊】今年1月澳洲樓市放緩，樓價按年升幅回落至約4%。CoreLogic研究總監Tim Lawless指出，樓市仍受準買家負擔能力緊張等因素影響，儘管最近澳洲減息四分之一厘，且過去減息周期均利好澳洲樓市表現，惟預期短期內澳洲央行不可能大幅降息，相信於減息周期之初央行的降息行動不會成為樓價上升的催化劑。

根據CoreLogic的數據，截至今年1月底止，澳洲平均樓價約81.4萬澳元，按年升4.3%，而去年2月底樓價按年升幅曾達9.7%，顯示按年增幅已放緩；至於按月計，今年1月樓價則微跌0.03%，跌幅較去年12月份樓價按月跌0.1%有所收窄。

Lawless表示，澳洲今年1月底樓價較去年10月創下的歷史高位回落約3%，按年升幅亦已放緩，基於目前樓價處於較高水平，高息環境及生活成本上升，導致準買家負擔能力下降，同時新移民減少，人口正常化也影響樓市需求，令樓價受壓。

新移民減等因素影響樓市需求

至於個別地區的樓價走勢，今年1月澳洲八大城市中，以墨爾本的按月跌幅最大，按月跌0.6%，按年計更跌3.3%，樓價中位數回落至77.2萬澳元；其次為坎培拉上月樓價按月及按年均跌0.5%，樓價中位數跌至近85.1萬澳元；悉尼上月樓價按月亦跌0.4%，惟按年計仍錄1.7%升幅，樓價中位數降至近119.3萬澳元。期內樓價表現較出眾的為珀斯及阿德萊德，其中阿德萊德1月底樓價按月升0.7%，按年計更升12.7%，樓價中位數達81.9萬澳元；珀斯1月底樓價按年計累升17.1%，按月則微升0.4%，樓價中位數為近81萬澳元。

Lawless續稱，儘管澳洲整體樓價增長放緩，惟個別地區樓價仍具韌性，如阿德萊德及珀斯，反映部分地區樓價正受惠於國內第二波移居浪潮，隨着準買家負擔能力及借貸能力下降下，加上愈來愈多就業人士可在家工作，促使不少準買家轉向樓價較低的城市居住。

降息能否緩解負擔能力待觀察

今年1月租金按月升幅略為回升，再參考CoreLogic的數據，上月租金按月升幅稍擴大至0.4%，去年12月底按月升幅僅0.1%。Lawless指出，當地租金去年下半年已見受壓，去年下半年全國租金累計僅升0.4%，主要受去年海外移民減少，家庭同住人數增加，以及租金負擔能力受挑戰等因素影響，預期今年上半年此等因素仍將影響澳洲租務市場。

踏入今年2月，澳洲央行如市場預期減息四分之一厘，為2020年11月以來首次減息，Lawless表示，雖然減息有助降低置業成本，過去減息均利好樓市表現，但由於預期澳洲短期內不會大幅減息，上半年的降息幅度是否足以緩解負擔能力等問題，仍有待觀察，故預期減息周期展開的初期，不會成為樓價上升的催化劑。

還要留意，今年當地樓市將面對另一變數，早前澳洲政府宣布將於今年4月1日起的最少兩年期間，禁止外國投資者購買已落成的現樓，以緩解國內對住屋問題的不滿情緒。

鑑於過去10年澳洲樓價已累升不少，據CoreLogic的數據，截至今年1月底止過去10年，整體澳洲樓價已累升70%，其中阿德萊德及布里斯班樓價均累升逾90%，悉尼樓價亦累升近69%，墨爾本樓價則累升近48%。

澳洲向來為港人升學的熱點之一，若計劃未來數年送子女赴澳洲升學，並有居住需要，或需留意上述的政策。目前不乏澳洲項目在港銷售，Australia 108是其中之一，該項目位於澳洲墨爾本Southbank，發展商為World Class Land，屋苑鄰近多間中小學及高等學府，屋苑內設泳池、水療館、健身室及閱讀室等，提供1房至4房戶選擇，單位售價約由56萬澳元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 澳洲樓市

上 / 下一篇新聞

阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
港通脹2%高預期 新春推高食品價
港通脹2%高預期 新春推高食品價
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
網易上季多賺三成 股息增13%
網易上季多賺三成 股息增13%
香港電訊去年多賺1.6%
香港電訊去年多賺1.6%
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高
聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
港元定存中銀香港7日年息見8厘
港元定存中銀香港7日年息見8厘
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
周顯：滅赤的大原則
周顯：滅赤的大原則
譚新強：如何打造長期健康牛市
譚新強：如何打造長期健康牛市
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價
YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入