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經濟
2025年2月21日星期五
股市最前線
阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和
港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000
瑞銀：中國汽車全球銷量料增至4000萬輛
大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛
港通脹2%高預期 新春推高食品價
聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長
東亞去年業績勝預期 末期息倍增
網易上季多賺三成 股息增13%
香港電訊去年多賺1.6%
平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入
SWIFT：人幣全球支付比例上月微升 續居第四
聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高
蘋果推iPhone 16e 售5099元起 首搭載自製5G晶片「C1」
量子科技競賽 微軟推晶片Majorana 1
楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續
港元定存中銀香港7日年息見8厘
紐元定存高息精選
植耀輝：中遠海運國際績後再跟進
葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤
技術取勝：東岳倘失7.5元或見頂
盧駿匡：港股倘調整 考驗21800支持
劉思明：港股回歸基本面 趁勢炒高股份更波動
周顯：滅赤的大原則
譚新強：如何打造長期健康牛市
湯文亮：港人不應羨慕星派錢
澳洲減息周期初段 暫未推升樓價
朗天峰收1.4萬票 4個月來再有破萬盤 超購55倍 南首Coasto明起接力收票
YOHO WEST PARKSIDE最快下周開價
中原：撤辣一年 私宅市值跌近4800億
楊受成胞弟5680萬沽松苑 4年實蝕27%
泓傲地舖16萬招租 業主上月1700萬一手買入
港元定存中銀香港7日年息見8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見8厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率。
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