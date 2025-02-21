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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：港股開始回調 獲利沽盤壓力持續

【明報專訊】獲利沽盤壓力持續，加上大市成交縮減，令港股開始回調（見圖）。恒生指數昨跌367點，收報22,576點，主板成交降至2839億元。無論港股或是美股，近期均出現調整壓力。美股近日二、三線股走弱，惟大價股沽壓未見沉重，於是整體美股氣氛轉冷的現象並未於主要指數之中反映出來，假若指數亦轉跌，二、三線股短線跌勢恐怕會更急。

昨日美股收市前，傳出國防部長Pete Hegseth指令美軍準備未來5年每年削減8%的支出方案，即5年後軍費支出將較目前削減三分之一，消息拖累人氣AI軍工股Palantir（美：PLTR）及Axon Enterprise（美：AXON）分別急挫10%及16%，此類消息將打擊美股投資者的風險胃納。

Palantir去年第四季收入當中，約41%來自美國政府生意，此部分收入按年增長45%，增幅略跑贏整體收入36%增長。削減國務開支對於Palantir有多大影響？5年後最壞情况大概是失去了原先預期美國政府收入的三分之一，以此計算便是影響整體收入的14%，Palantir股價跌勢大概反映了負面消息。

Palantir仍有上升空間 估值或計不到數

美國的AI概念股估值高昂，每逢出現負面消息，便帶來龐大的股價回撤風險。美國削減國防開支，最終也不代表會減少向Palantir提供生意，至少目前美國政府向Palantir給出的生意是年年急增，反映Palantir的產品對於美國政府帶來持續的幫助，在美國國防部制定預算時，需求較大的使費仍然優先，甚至有可能不會對Palantir構成任何影響。只要市場回復信心爆棚時，投資者對此類負面消息或許視而不見，於是，目前股價跌勢亦會隨着美股走強而收復。

Palantir的第四季盈利年度化市盈率接近200倍，以2025年收入指引上限計算的增長率為31%，而美國商業客戶收入增長至少54%。由於Palantir才剛轉盈不久，經營槓桿偏高之下，2025年市盈率或降至較接近100倍，配合美國商業客戶收入增速逾50%，估值是能夠計數的水平。倘若今年內美股進入「減息＋減稅＋經濟增長」的上升浪潮，Palantir此類AI領頭羊股份，估值可能計不到數，以目前股價來看，自然還有上升空間。

Nvidia等持貨者 留意美針對GPU付運

美股投資者近期怯於不同類型的政策，其中一個潛在負面消息，便是美國可能打擊中國獲取數據中心GPU的途徑。日前新加坡人力部長兼貿工部第二部長陳詩龍（Tan See Leng）表示，實體運到新加坡的Nvidia（英偉達）（美：NVDA）產品在截至去年10月底止3個月內，僅佔Nvidia整體收入不足1%，期內佔Nvidia 22%的銷售額來源列為新加坡，而大部分產品並非以新加坡作為最終運送地，曲線表明有GPU流向其他國家。

陳詩龍的言論看來是回應美方調查，美國可能針對這狀况推出GPU付運的措施，或對Nvidia、AI晶片供應鏈以至香港的AI概念股構成負面影響，持貨投資者值得留意。

[楊智佳 還看今朝]

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