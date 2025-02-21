平保溢價售汽車之家42%股權 海爾140億購入

交易待批准 暫未提全購

按交易總代價，折算擬出售股數，折合每股約8.96美元（約69.89港元），相對汽車之家周四收市價60元有16.48%溢價。

由於今次涉及卡泰馳收購汽車之家逾三成股權，一般按例須提出全面收購。但汽車之家昨日通告未提全購安排，惟指出是次股份轉讓須待協議所載先決條件達成方告完成，包括但不限於獲得必要監管批准。交易完成後，云辰資本於汽車之家持股降至2391.65萬股或4.99%股權。

另外，汽車之家執行董事及首席執行官吳濤提出辭任，於昨日生效。吳自2001年加入平保集團，及後於平保產險歷任多個職位，加入汽車之家前為平保產險執董及副總經理。汽車之家同日委任楊嵩接任有關職務。楊嵩在中、美汽車業擁有逾20年經驗，自2021年10月加入汽車之家以來，歷任高級副總裁，負責主機廠、新零售、二手車和天天拍車等業務。

至於新大股東海爾在官網發稿指出，在其數字經濟產業生態賽道打造汽車生態品牌卡泰馳。卡泰馳通過O2O線上線下車生態模式，加速汽車服務產業鏈重構，今次交易將加速卡泰馳構建汽車產業新生態，完善海爾數字經濟產業生態佈局。汽車之家將作為海爾汽車產業生態的關鍵樞紐，繼續鞏固發展現有業務。平安產險也將續與汽車之家在車後服務及線下營銷等多個方面持續深化合作。

汽車之家上季少賺三成

汽車之家昨日公布第四季業績，賺3.04億元（人民幣，下同），按年倒退29.55%；全年則賺16.2億元，按年跌13.86%。楊嵩表示，目前集團的門店超過150家，顯著擴大線下佈局，並進一步增強服務能力。