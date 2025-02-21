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經濟

港通脹2%高預期 新春推高食品價

【明報專訊】本港通脹升溫，1月份綜合消費物價指數按年上升2%，高於市場預期的升1.8%，並為4個月以來最高。展望將來，政府發言人指出，整體而言通脹在短期內應該會維持溫和。隨着香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力，外圍價格壓力應維持受控。然而，由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定值得關注，政府會繼續留意情况。

4個月最高 煙酒升近21％最多

統計處公布，今年1月整體消費物價按年上升2%，較去年12月相應升幅1.4%，高出0.6個百分點。升幅較大的原因是公共房屋的額外租金寬免於去年12月份結束，以及農曆新年影響導致進出香港交通費用和基本食品價格上升。

剔除所有政府一次性紓困措施影響後，基本通脹率為1.6%，較去年12月份的1.3%，上升0.3個百分點。

在各類別中，煙酒升幅最大，按年上升20.7%；電力、燃氣及水升13.2%；住屋上升1.5%，其中公營房屋租金上升10.5%。食品上升1.2%，其中外出用膳及外賣上升1.7%，基本食品上升0.3%。至於衣履及耐用物品則分別按年下跌3.4%及1%。

政府發言人表示，1月基本消費物價通脹輕微。食品價格整體上繼續錄得輕微按年升幅。能源相關項目價格進一步上升，但維持溫和。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於今年農曆新年的月份與去年不同，待有數據後，將1月份和2月份兩者合併以評估基本通脹的情况會較為審慎。

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