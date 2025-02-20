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經濟
國際金融

英上月CPI升3%超預期 英鎊兌港元維持9.8算

【明報專訊】受食品、非酒精飲品及交通成本等價格上漲影響，英國1月消費者物價指數（CPI）按年升3%，是10個月以來最高的增長。上月的CPI升幅，較12月擴大0.5個百分點，並高於英倫銀行及經濟師預期的2.8%升幅。交易員下調對英倫銀行的減息預期，估計今年只會再減息兩次。不過英鎊匯率昨變化不大，兌港元維持9.8算。

英國財相李韻晴回應最新數據時表示，實現經濟增長，讓人們「口袋有更多錢」是其首要任務，她又承認「數百萬家庭仍在努力維持生計」。英倫銀行此前預期，受能源成本影響，第三季通脹率將達3.7%。

可可價飈 好時等警告產品或續漲價

可可價格去年上漲近兩倍，當前價格在歷史高位附近徘徊。朱古力零售巨頭好時（Hershey）（美：HSY）和億滋國際（美：MDLZ）警告，朱古力產品的零售價格可能繼續上調。億滋國際稱，消費者需適應朱古力產品的售價，較原本價格上漲30%、40%，甚至50%，不過即使價格上升，預期銷量仍將保持穩定。

好時指出，旗下大部分美國糖果產品價格，去年都出現了「雙位數百分比」升幅，可可價格走勢對定價非常重要。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕億滋國際 好時（Hershey） 朱古力 通脹 英國

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