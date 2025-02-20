電動貨車Nikola 申破產保護

潛在買家購資產 不會承擔債務

該公司在特拉華州申請破產保護，其資產介乎5億至10億美元之間，負債在10億至100億美元之間。Nikola目前擁有約4700萬美元現金，支持其在破產保護程序中的營運。若得到法院批准，Nikola將透過拍賣出售資產。潛在買家購入這些資產時，不會承擔Nikola的債務及某些負債。

Nikola在2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併，掛牌上市。上市後不久，其市值一度超越福特汽車（美：F），達到300億美元峰值，並與通用汽車（美：GM）達成價值數十億美元的協議。在與GM達成合作協議之際，沽空機構興登堡指控其創辦人Trevor Milton向投資者作虛假陳述，最終被判電信詐騙及證券詐騙罪成。該公司產量一直較低，且有不少電動貨車因缺陷而被召回，造成資金流失。

寶可夢GO開發商擬售電玩業務

此外，彭博社引述知情人士稱，暢銷手遊《Pokemon GO》（寶可夢GO）的開發商Niantic，正與沙特阿拉伯資金控股的美國同業Scopely，商討將電玩遊戲業務出售。

消息稱，這項交易有望在未來數周公布，而任何交易都將包含寶可夢GO及其他手遊，雙方討論的收購價達35億美元。寶可夢GO曾在2016年風靡全球，但Niantic此後未能複製這成功經驗，近年除取消了一些開發中的遊戲，又進行裁員。

（綜合報道）

[國際金融]