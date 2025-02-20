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香港地產

北部都會區提升競爭力 發揮港在大灣區角色

【明報專訊】高力香港估價及諮詢服務高級董事曾展鵬在專訪中強調，對北部都會區的發展寄予厚望，認為其將來可以給市民提供更良好的居住環境外，亦可以為本港帶來一些新產業，並帶來就業機會及增加稅收，提升本港的競爭力，他表示：「北部都會區可以加強香港與其他大灣區城市的協同效應，充分發揮香港在大灣區的角色。」

提供更好居住環境 帶來新產業

高力香港研究部主管李婉茵去年11月7日本欄專訪中被問及政府近年財赤問題嚴重，會否難以推進北部都會區的發展計劃，她指出，政府已經開始從不同渠道發債以增加現金流，亦探討引入內地「片區開發」的模式，減少造地成本，李婉茵表示：「這好像一個『打包』的模式，政府將一幅比較大的土地交給發展商或財團，借助私人市場去做土地平整及其他基建，以減輕政府在造地方面的支出，這是政府現時嘗試去使用的方法。」

大規模採「片區開發」可提高效率

發展局去年12月31日就北部都會區的3個「片區開發」試點，即洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區、新田科技城發出提交意向書邀請，為期3個月，至下月31日中午截止。邀請文件列載初步招標條款及各項目指定工程的要求細節。

曾展鵬亦看好以「片區開發」的模式來推動北部都會區的發展，他表示：「現時政府就『片區開發』選擇3個地區作為試點，暫時市場對此沒有經驗，而我希望隨着首個片區成功開發，北部都會區可以一直以此模式繼續發展，原因是『片區開發』的優點是規模大，不需要逐小塊地皮去做，整個區去發展效益會大幅提升。若整個北部都會區將來由多個不同片區去發展的話，我覺得會更加有秩序，而且效率亦會高好多 。」

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